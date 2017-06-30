Эксперт о законе ФРГ об однополых браках: остается посочувствовать немцам

Парламент ФРГ принял закон об однополых браках. Канцлер Ангела Меркель голосовала против. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в такой позиции канцлера содержится определенная доля хитрости.

Бундестаг принял закон об однополых браках. "За" проголосовали 393 депутата, против – 226, четверо воздержались. Теперь документ, который дает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией право регистрировать отношения и усыновлять детей, должен быть утвержден в бундесрате.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что голосовала против. "Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос, о возможности однополых браков, как "решение по совести", – сказала она.

Ранее Христианско-демократический союз (253 мандата) во главе с канцлером и его многолетний партнер Христианско-социальный союз (56 кресел) выступили против законопроекта.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что принятие закона было пролоббировано "воинствующими либералами".

"Я далек от мысли, что большая часть немецкого общества просыпается и засыпает с мыслью о необходимости легализации подобного рода института. Но в Европе и во многих странах Запада сейчас, к сожалению, укоренилась прослойка людей, воинствующих либералов, для которых такие институты, как семья, брак, национальное государство, национальный суверенитет, вообще принадлежность к каким-то группам религиозным, этническим, является, с их точки зрения, преградой для превращения человечества в "глобальный муравейник". И, соответственно, интеллектуальная элита на основе трудов Франкфуртской школы, (Герберта) Маркузе и прочих, достаточно прочно укоренившись в политическом классе, в СМИ, на университетских кафедрах, проводят очень агрессивно вот эту пропаганду необходимости полного переформатирования культурного и этического кода человека для превращения его в глобального "усредненного землянина". Они считают, что для этого необходимо в том числе разрушить институт семьи, разрушить традиционные отношения между мужчиной и женщиной, чтобы люди не были связаны, с их точки зрения, какими-то границами, препятствующими превращению в такой "глобальный человейник"… Европа уже не та, которая была раньше. Здесь остается только посочувствовать тем немцам, которые сохраняют традиционное понимание семьи и брака, теперь им будет жить сложнее ", – отметил Александр Камкин.

По его мнению, проголосовав против законопроекта, канцлер Ангела Меркель тем самым сохранила свободу маневра в общественной дискуссии по поводу принятого закона.

"Безусловно, это было несколько неожиданное для многих, и, в том числе, для многих ее однопартийцев, решение. Тут опять же проявляется характер федерального канцлера. Она не сказала однозначно "за", она не сказала однозначно "против". Она сказала: "Ну, вы там решайте сами, я даю вам эту тему на откуп". Соответственно, оставив себе, как всегда, место для маневра. Если вдруг поднимется шквал критики, и рейтинги ХДС из-за этого нетривиального решения снова поползут вниз, у нее всегда есть возможность сказать: "Ну, это же не я, это не была моя личная инициатива, это была инициатива снизу". Поэтому, конечно, определенная доля хитрости и политического коварства в такой формулировке содержится", – считает Александр Камкин.

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