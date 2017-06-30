Политолог: СМИ США не готовы пожертвовать "сенсациями" о России

Белый дом осудил СМИ за трату времени на ложные истории о России. Однако к этой критике вряд ли прислушаются, считает политолог Андрей Манойло. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Администрация США раскритиковала СМИ за трату эфирного времени на ложные истории про Россию. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, за два месяца на подобные новости журналисты выделили в 70 раз больше времени, чем на сообщения об экономике.

"Я считаю, что президент хотел бы, чтобы вы больше концентрировали свое внимание на законодательной повестке дня. Если вы посмотрите на освещение в СМИ с мая по июнь, если вы посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали, то они потратили минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, три минуты – на инфраструктуру, пять минут – на экономику и создание рабочих мест, 17 минут – на здравоохранение и 353 – атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию", – заявила Сандерс на брифинге.

Сайт Media Research Center приводит аналогичные данные: 353 минут (55% всего освещения деятельности президента США) журналисты уделили расследованию по России. Проанализировав репортажи телеканалов ABC, CBS и NBC, MRC пришел к выводу, что треть освещения российской тематики была основана на анонимных источниках.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские СМИ вряд ли прислушаются к критике из Белого дома.

"Нет, к сожалению, американские СМИ не готовы пожертвовать "сенсациями" в пользу обсуждения актуальных вопросов экономики и социальной сферы. Американская экономика переживает в том числе и кризисные явления, и когда американские СМИ поднимают эти острые вопросы, то это действует на зрителей и слушателей угнетающе. А сенсационные материалы всегда вызывают большой и неподдельный интерес. Сама система средств массовой информации США построена таким образом, что они живут на сенсациях. Поэтому не следуют ожидать, что они переориентируются, учитывая эти критические замечания", – сказал Андрей Манойло.

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