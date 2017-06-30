Эксперт: в закупках Украины у США "миллионов тонн" угля есть нюанс

Украина попросила у США "миллионы тонн" угля, заявил американский президент Дональд Трамп. Эксперт Алексей Белогорьев в эфире радио Sputnik отметил, что платить за уголь будет не украинское правительство.

Украина запросила у Соединенных Штатов поставки "миллионов тонн" угля, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", –сказал Трамп, выступая в Минэнерго. США, по словам главы Белого дома, намерены организовать поставки топлива Украине и другим странам.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании.

В начале 2017 года украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, после чего 17 февраля в стране ввели чрезвычайные меры в сфере энергетики.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отметил, что платить за поставки угля будет не украинское правительство.

"Логистика поставок будет стоить около 300 миллионов долларов в год. И неважно, откуда пойдет уголь: из США, ЮАР или Австралии – в любом случае, конечно, донбасский уголь ближе, и стоимость его транспортировки намного ниже. Но, видимо, это та политическая цена, которую Киев готов платить. Причем платить будет не правительство, а энергетические компании и, в конечном счете, потребители", – сказал Алексей Белогорьев в эфире радио Sputnik.

Что касается поставок из США, то, как отметил эксперт, это взаимодействие хозяйствующих субъектов, политические договоренности здесь ни к чему.

"Здесь есть нюанс: в США доля государства в энергетике очень невелика. В основном, это частные компании. И заверения со стороны администрации Дональда Трампа, честно говоря, большой роли не играют, поскольку это вопрос взаимоотношений частных компаний между собой. Более того, американский уголь на рынок Украины уже поставляется, и это не секрет. Поэтому не очень понятно, зачем нужны эти политические договоренности", – заключил эксперт.

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