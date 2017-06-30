Мнение: администрация Трампа поборется за "свободу рук" в законе о санкциях

Сенат США исправил законопроект о санкциях против РФ. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что суть документа не поменялась, и администрация Белого дома будет добиваться поправок.

Сенат США исправил технические ошибки в законопроекте по новому пакету санкций против России, передает Reuters.

Поправки были одобрены подавляющим большинством голосов в середине июня. Однако республиканское большинство в нижней палате конгресса направило документ в комитет по международным делам. Недовольство вызвало нарушение формальной процедуры внесения законопроекта.

Согласно конституции, палата представителей должна первой вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов страны. Рассматриваемый же документ сначала одобрил сенат.

Теперь технический вопрос урегулирован, однако, без значительных поправок в законопроекте. В частности, документ включал требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц, а также пункт, запрещающий президенту самостоятельно принимать решения о смягчении или упразднении санкций.

Этот законопроект может помешать президенту Дональду Трампу выстраивать отношения с Россией, полагает кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев

"Законопроект катастрофически сужал возможности администрации (Дональда) Трампа вести с Россией какую-либо дипломатическую игру вокруг санкций. Потому что фактически эти санкции делались вечными, а расширение их ареала становилось слабо контролируемым. Естественно, что "остатком" умных людей в администрации Трампа удалось в той или иной степени эти вещи смягчить в ходе серьезной внутриэлитной торговли. Впрочем, для России это ничего не меняет. Думаю, что законопроект, в конце концов, одобрят. Но поскольку влияние Трампа в нижней палате достаточно велико, не исключаю, что администрации удастся внести некоторые поправки, которые еще больше увеличат свободу рук", – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.



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