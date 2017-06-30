Мнение об отказе Порошенко разблокировать "ВКонтакте": будут новые нападки

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать соцсеть "ВКонтакте". Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что за этим стоит попытка нанести удар по российскому бизнесу.

Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте".

Петиция об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" была создана 16 мая и набрала более 25 тысяч подписей.

Свой отказ президент Украины мотивировал защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти". Также он обвинил компании Mail.ru Group и "Яндекс" в монополизации рынка онлайн-сервисов.

"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", — говорится в ответе, опубликованном в пресс-службой Петра Порошенко.

Решение СНБУ о продлении санкций в отношении России Петр Порошенко утвердил весной – указ вступил в силу 17 мая. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что за отказом Петра Порошенко разблокировать соцсеть "ВКонтакте" стоит попытка нанести удар по российскому бизнесу.

"Аргументация президента Украины выглядит нелепой, но за этими действиями нужно усматривать не просто попытку ограничить информационное влияние России, но, скорее, нанести удар по российскому бизнесу на Украине. Эти действия вызывают довольно сомнительный эффект. В современном мире невозможно ограничить к чему-то доступ – всегда есть обходные пути. И, скорее всего, следует ожидать новых нападок на российский бизнес на Украине, новых ограничений. Это системная последовательная государственная политика по отношению к Москве и российскому бизнесу", — сказал Олег Онопко.



Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

