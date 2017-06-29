Военный эксперт: британский министр обороны показал полную безграмотность

В Минобороны РФ подвергли критике заявление министра обороны Великобритании, что русские будут завидовать новому британскому авианосцу. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что слова Майкла Фэллона совершенно некорректны.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что британский авианосец "Королева Елизавета" – это лишь "удобная морская цель".

Ранее в интервью газете The Telegraph министр обороны Великобритании утверждал, что русские будут смотреть на крупнейший британский боевой корабль с завистью и восхищением.

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", – сказал Конашенков.

Он отметил, что британский авианосец без посторонней помощи способен лишь выпускать самолеты, находясь в окружении защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", – подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что "Королева Елизавета" впервые отправилась в плавание. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik согласился с тем, что сделанное министром обороны Великобритании сравнение совершенно некорректно.

"В данном случае министр обороны Великобритании показывает свою полную безграмотность, потому что "Адмирал Кузнецов" – это не авианосец, а тяжелый авианесущий крейсер. И министру обороны Великобритании следовало бы прослушать ликбез, чтобы он узнал, что наш авианесущий крейсер отличается рядом качеств, которых нет у хваленого британского авианосца. Оружия на борту "Адмирала Кузнецова" столько, что ему могут позавидовать не только Лондон и Вашингтон, но и все остальные страны, у которых есть авианосцы", – отметил Виктор Баранец.

По его мнению, некорректны не только сравнения, которые делает глава британского военного ведомства, но и само его поведение.

"У военных людей в крови – не вести себя так, как ведет себя министр обороны Великобритании. У каждой армии есть свои достоинства и недостатки. Но так в армии заведено – не злорадствовать по поводу того или иного оружия в других армиях. И я тоже не хотел бы этого делать – но меня министр обороны Великобритании вынуждает. На самом деле Королевскому флоту Великобритании нужно еще очень многому поучиться у России. И я не знаю, почему британский военно-морской флот по трое суток не спит, когда где-то вдали они вдруг засекут наш корабль. Раз уж вы не считаете российский ВМФ достойным, что же вы так себя ведете?" – сказал Виктор Баранец.

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