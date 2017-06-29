Мнение: история со штрафом, наложенным EBU на Украину, выглядит нелепо

Европейский вещательный союз наложил штраф на Украину за запрет участия представительницы РФ в "Евровидении-2017". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что EBU следовало раньше отреагировать на действия организаторов конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU) наложил "крупный штраф" на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за запрет участия представительницы России Юлии Самойловой в "Евровидении-2017", сообщило агентство France-Presse.

"В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе", – заявил агентству представитель EBU. Он отказался уточнить размер штрафа.

Ранее EBU заявлял, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации конкурса и нежелания сотрудничать по поводу участия России. В союзе отметили, что действия Киева отвлекли внимание от соревнования, а репутация бренда европейского песенного конкурса оказалась под угрозой.

Глава украинской телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до 200 тысяч евро, но Киев будет его оспаривать.

Как заявлял глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, EBU может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. Позднее в Женеве были арестованы 15 млн евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения конкурса.

Самойлова должна была выступить на "Евровидении-2017", однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Европейскому вещательному союзу следовало раньше начинать реагировать на действия организаторов киевского конкурса.

"Это явно запоздалое решение. Европейский союз вещателей должен был наказывать Украину с самого начала, как только возникла история с недопуском Юлии Самойловой. Ну хотя бы оштрафовали тогда – может быть, они бы реагировали. А так – были только слова. Пальчиком слегка погрозили, Украина проигнорировала все предупреждения. А теперь – что? Конкурс состоялся, Юлия Самойлова в конкурсе не участвовала. И вся эта история выглядит нелепо", – сказал Юрий Светов.

По его словам, музыкальный конкурс, который должен объединять Европу, из-за поведения Украины стал "яблоком раздора".

"Когда представители Европейского союза вещателей заявляют, что сказалось проведение конкурса на репутации этого союза – так об этом раньше надо было думать. И вдобавок к этому собираются наказывать Первый канал по какому-то дурацкому поводу – что они якобы не прибыли на какое-то их совещание. То есть, идея музыкального конкурса, который должен объединять Европу, благодаря тому, что этим занималась Украина, стала очередным "яблоком раздора", – отметил Юрий Светов.