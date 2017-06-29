Пригожин о штрафе Украины за "Евровидение": EBU легко отделывается

В Европейском вещательном союзе заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за не допуска российской участницы на "Евровидение-2017". Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что EBU принял необременительное решение.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации конкурса "Евровидение-2017" и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в мероприятии, сообщило агентство Рейтер.

Подчеркивается, что действия Киева отвлекли внимание от соревнования, а репутация бренда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой.

"Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", – говорится в заявлении вещательного союза.

Ранее глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг заявлял, что союз может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие российской исполнительницы Юлии Самойловой в конкурсе. На прошлой неделе Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.

Самойлова должна была выступить на "Евровидении-2017", однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Европейский вещательный союз принял необременительное ни для себя, ни для Украины решение.

"Ну что для Украины этот штраф? Тем более что они расплачиваются, по сути, не своими деньгами, а теми долговыми, которые им выдает, в том числе Евросоюз или какие-то другие страны, которые поддерживают сегодня украинский режим. И Европейский вещательный союз тоже легко отделывается, забирая у них эти миллионы, ничем не рискуя. Они говорят, что их репутация пострадала. Да они потеряли целую страну-вещателя, Россию!", – сказал Иосиф Пригожин.

По его словам, политика стала боями без правил.

"Обидно, что сегодняшняя международная политика носит такой абсолютно беспредельный характер. Это бои без правил. Они соблюдают права сексуальных меньшинств, но при этом не отстояли право человека в инвалидном кресле. У меня такое впечатление, что они вставили себе ватные пробки в уши и никого не хотят слышать. Они слышат только себя и считают, что все, что делают они – это безоговорочно, стопроцентно правильно. Ведь никто из руководителей Европейского вещательного союза так и не подал в отставку", – отметил Иосиф Пригожин.

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