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Политолог: мотивы продления ЕС санкций против РФ – это "многослойный пирог"

16:0629.06.2017
(обновлено: 16:09 29.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 24 мая 2017Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 24 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Правительство РФ подготовит предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года. Политолог Константин Воронов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что решение ЕС по санкциям связано с целым комплексом причин.

Правительство РФ внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам председателя российского правительства, Москва подготовит адекватный ответ на принятые меры и продлит действующие ограничения в отношении ЕС.

Ранее в четверг решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России было опубликовано в Официальном журнале организации. Решение вступает в силу на следующий день после публикации.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог о продлении ЕС санкций: Запад теряет позиции

В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

Заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что стремление стран ЕС сохранить введенные ранее санкции против РФ связано с целым комплексом причин.

"Я полагаю, что это такой "многослойный пирог". Во-первых, здесь большая доля идеологической составляющей, которая присутствует, безусловно, во внешнеполитическом курсе наших европейских соседей и партнеров. То есть, эти санкции отвечают потребностям их идеологической оценки деятельности России в украинском кризисе. Во-вторых, эта "многослойность" связана и с политической составляющей – со стремлением к изменению внешнеполитического курса России. И третий слой – это практическая составляющая. То есть, насколько эти санкционные режимы будут коррелировать с практическими, хозяйственными связями – экономическими, финансовыми и так далее", – сказал Константин Воронов.

По его мнению, из всех этих аспектов внешнеполитическая сторона является для стран ЕС и Запада в целом наиболее важной.

"Прежде всего, (они хотели бы) изменения внешнеполитического курса нашей страны. На что рассчитывают на Западе: чтобы мы под давлением санкций изменили свой курс в отношении Крыма, в отношении Украины. Чтобы мы пошли на попятную – вот главная цель наших партнеров и соседей по Европе и стран Запада в целом", – считает Константин Воронов.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против ряда секторов российской экономики. 

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

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