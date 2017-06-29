Эксперт о санкциях EBU к Украине: после драки кулаками не машут

Украине грозят штрафом за необеспечение участия в "Евровидении" участницы от России Юлии Самойловой, пишут СМИ. Гендиректор "Европейской медиагруппы" Роман Емельянов в эфире радио Sputnik назвал реакцию Европейского вещательного союза, по меньшей мере, запоздалой.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации конкурса "Евровидение-2017" и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в мероприятии, сообщило агентство Рейтер.

Подчеркивается, что действия Киева отвлекли внимание от соревнования, а репутация бренда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой.

"Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", – говорится в заявлении вещательного союза.

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания уже заявил, что "утро началось с не очень приятных новостей".

"Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении-2017" участницы от России Юлии Самойловой. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC (Национальная общественная телекомпания Украины – ред.) эту коллизию", – написал Аласания на своей странице в Facebook.

Ранее глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг уже заявлял, что союз может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. На прошлой неделе Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения "Евровидения".

Генеральный директор "Европейской медиагруппы", член президиума Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Роман Емельянов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реакция Европейского вещательного союза, по меньшей мере, запоздалая.

"На мой взгляд, это хорошая мина при плохой игре. Потому что жесткую позицию нужно было занимать в тот момент, когда непосредственно стоял вопрос на тему пускать или не пускать (российскую участницу), будет ли Россия принимать участие (в конкурсе). А сейчас получается – после драки кулаками машут. Соревнование уже прошло", – сказал Роман Емельянов.

По его мнению, такая санкция не имеет смысла.

"Ну какой там серьезный штраф? Ведь в данном случае мало штраф выписать, его еще надо получить. Даже, допустим, заплатит Украина штраф. Юле Самойловой легче от этого станет? Поэтому я бы это серьезно не воспринимал. Мне кажется, это просто попытка подсластить пилюлю. Какой урок должен быть из этого извлечен? Когда в следующий раз Украина выиграет – в ближайшие сто лет? Поэтому в конкретном случае я никаких плюсов не вижу. На мой взгляд, сейчас это уже не имеет вообще никакого смысла, пора думать о следующем "Евровидении", к которому Украина, как организатор, не имеет никакого отношения", – отметил Роман Емельянов.

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