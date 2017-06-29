Ганжара: Киев придумывает для Крыма "новую формулировку"

Президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Об этом рассказал депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала".
"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", – заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где описан статус "Автономной Республики Крым".
В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".
В Крыму, в свою очередь, предложили Киеву исключить раздел "Автономная Республика Крым" из основного закона. Как отмечал депутат Госдумы Руслан Бальбек, с учетом нынешних реалий и российского статуса полуострова конституция Украины устарела ровно на три года.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что Киев предпримет очередной агрессивный выпад против республики.
"Нельзя не согласиться с тем, что конституция Украины устарела. Три года назад Крым вышел из юридического поля Украины. Крым сегодня – это неотъемлемая часть Российской Федерации. А что касается замыслов киевского режима и его руководства, то, думаю, мы увидим какой-нибудь очередной агрессивный выпад в отношении нашей республики. Ее могут назвать "временно оккупированной территорией" или будут заигрывать с лидерами радикальных организаций, запрещенных в РФ, которые требуют, чтобы в конституции Украины Крым был национальной автономией. Исключения Крыма из конституции Украины мы не увидим, а увидим новую формулировку. Мы и сегодня слышим эту агрессивную риторику, выпады. Но мы понимаем, что никакие действия Киева реального положения дел не изменят. Украинские флаги (в Крыму) могут развеваться только в воображении украинских политиков. Потому что крымчане сделали для себя выбор. Для нас рассуждения украинской стороны не имеют никакого значения", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.