Ганжара: Киев придумывает для Крыма "новую формулировку"

Президент Украины Петр Порошенко поручил изменить в конституции статус Крыма. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев предпримет очередной агрессивный выпад против Республики Крым.

Президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Об этом рассказал депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала".

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", – заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где описан статус "Автономной Республики Крым".

В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".

В Крыму, в свою очередь, предложили Киеву исключить раздел "Автономная Республика Крым" из основного закона. Как отмечал депутат Госдумы Руслан Бальбек, с учетом нынешних реалий и российского статуса полуострова конституция Украины устарела ровно на три года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что Киев предпримет очередной агрессивный выпад против республики.

"Нельзя не согласиться с тем, что конституция Украины устарела. Три года назад Крым вышел из юридического поля Украины. Крым сегодня – это неотъемлемая часть Российской Федерации. А что касается замыслов киевского режима и его руководства, то, думаю, мы увидим какой-нибудь очередной агрессивный выпад в отношении нашей республики. Ее могут назвать "временно оккупированной территорией" или будут заигрывать с лидерами радикальных организаций, запрещенных в РФ, которые требуют, чтобы в конституции Украины Крым был национальной автономией. Исключения Крыма из конституции Украины мы не увидим, а увидим новую формулировку. Мы и сегодня слышим эту агрессивную риторику, выпады. Но мы понимаем, что никакие действия Киева реального положения дел не изменят. Украинские флаги (в Крыму) могут развеваться только в воображении украинских политиков. Потому что крымчане сделали для себя выбор. Для нас рассуждения украинской стороны не имеют никакого значения", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.