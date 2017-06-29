Аналитик: сотрудничество Украины с Россией неизбежно

Прогнозы о том, что Украина как партнер надолго потеряна для России, звучат чрезмерно пессимистично. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил аналитик Константин Шуров.

Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"В ходе украинского кризиса Россия воссоединилась с Крымом, решила проблему базирования Черноморского флота, заблокировала на долгосрочную перспективу членство Украины в НАТО. Вместе с тем, это породило ряд новых серьезных проблем. Россия для Украины – стратегический противник. Вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания. Украина потеряна для России в качестве партнера на долгое время", – говорится в докладе. Киев, полагают эксперты, "будет последовательно выстраивать военно-политические отношения с западными структурами без членства в НАТО".

"Необходимо предпринимать последовательные усилия по ликвидации конфликта на Донбассе. Проблема требует как диалога с Киевом, так и договоренностей с Западом. Одномоментная сделка по Украине невозможна. Дипломатам предстоит длительный, постепенный и неровный процесс урегулирования", – отмечается в материале.

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что прогнозы, содержащиеся в докладе ЦСР, чрезмерно пессимистичны.

"Такие достаточно скоропалительные, на мой взгляд, выводы делаются просто из вариантов текущей ситуации. Но ситуация динамично меняется, тем более что сегодня и весь мир очень быстро изменяется как в экономическом, так и в политическом плане. Поэтому делать такие прогнозы, на мой взгляд, достаточно опрометчиво. Потому что при всей отрицательной динамике сегодняшнего дня исторические перспективы экономического развития всей территории Восточной Европы говорят о том, что партнерство возможно, и партнерство будет налаживаться. Через некоторое время стороны придут к пониманию того, что необходимо искать точки соприкосновения", – полагает Константин Шуров.

По его словам, сегодняшняя отрицательная динамика российско-украинских связей определяется в первую очередь политическим выбором нынешнего киевского руководства.

"Российская сторона, во всяком случае, не делала первой таких кардинальных шагов по разрыву всех экономических отношений с Украиной. Россия в данной ситуации всегда отвечала на какие-то действия со стороны Украины. И сегодняшняя ситуация, когда во многих отраслях, особенно в оборонной промышленности, Россия перешла полностью на замкнутый цикл, как это было в Советском Союзе, практически поставила под угрозу выживание оставшихся высокотехнологичных отраслей и предприятий на Украине. Это и "Южмаш", и "Антонов", и целый ряд предприятий в Харькове. И Николаев нужно вспомнить, в котором производятся газотурбинные установки – их основным потребителем и заказчиком в последнее время являлся ВМФ России. Поэтому я думаю, что прогнозы нужно заканчивать скорее на оптимистичной ноте: да, сейчас динамика отрицательная, но сотрудничество неизбежно – насколько тесно переплетены экономические связи, логистика, транспорт", – уверен Константин Шуров.

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