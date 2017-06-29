Военный эксперт: якобы рассекреченный США доклад по России – подтасовка

Военная разведка США впервые за 20 лет рассекретила доклад по России, сообщают СМИ. Военный эксперт Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что демонизация РФ стала для США политической стратегией.

В ближайшие десять лет "возможности России могут возрасти", говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО).

Доклад под названием "Военная мощь России" до опубликования попал в распоряжение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Отмечается, что это первый подобный документ, который РУМО рассекретило более чем за 20 лет.

В предисловии к докладу глава ведомства Винсент Стюарт отметил, что "в ближайшее десятилетие уверенность и возможности России могут возрасти".

При этом подчеркивается, что Москва "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях".

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что демонизация России стала для США политической стратегией.

"Потому что удерживать однополярность и навязывать всем свои условия, заставлять подчиняться тех же европейцев, саудитов, а также другие государства-сателлиты можно только, рисуя образ врага, образ угрозы. И таким врагом они определили Россию. То, что они сейчас якобы рассекречивают доклад о российской военной мощи, вполне укладывается в логику формирования такой угрозы. Американская разведка не может не знать, что, например, в девяностые годы Россия ускоренными темпами демилитаризировалась. Эта ссылка на секретность – это какая-то подтасовка, нереальность – все с той же целью: запугать, заставить покориться Европу, заставить раскошелиться ее на военные расходы", – сказал Леонид Ивашов.