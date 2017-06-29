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Американист: запрет ПО "Лаборатории Касперского" в США – русофобский выпад

12:0529.06.2017
(обновлено: 12:08 29.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в МосквеСотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В вооруженных силах США хотят запретить ПО "Лаборатории Касперского", сообщают СМИ. Американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik увязал такие планы с продолжающейся в США антироссийской истерией.

Американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за якобы связей с правительством РФ, пишет газета Hill.

По информации издания, данная новость появилась на фоне сообщений о том, что "агенты ФБР посетили дома по меньшей мере десяти сотрудников компании". При этом подчеркивается, что "ведомство до сих пор не связалось с компанией" по этому поводу.

Указывается, что сама компания, расположенная в России и имеющая подразделения в разных странах, включая США, в официальном заявлении опровергла свои связи с правительством РФ.

Здание компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Как частная компания "Лаборатория Касперского" не имеет связей ни с какими правительствами и никогда не помогала в их действиях, связанных с кибершпионажем", – приводит Hill данное заявление. В нем отмечается, что "Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемым то, что компанию несправедливо обвиняют без каких-либо серьезных свидетельств. Также подчеркивается ее готовность "помочь всем обеспокоенным правительственным организациям с любыми продолжающимися расследованиями".

Hill также отмечает, что основатель компании Евгений Касперский приглашен для дачи показаний в конгресс США.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная информация в русле продолжающейся в США антироссийской истерии. 

"Учитывая, что несколько месяцев назад в штате Нью-Гэмпшир всерьез рассматривали возможность запрета на импорт и продажу русской водки, то подобное развитие событий с продукцией "Лаборатории Касперского" не вызывает удивления. В США продолжается национальная истерика по поводу влияния и якобы участия России в американской политике. Обстановка в США в этом смысле совершенно не нормальная, и, к сожалению, откровенные русофобские выпады считаются в нынешнем климате абсолютно приемлемыми", – сказал Виктор Олевич.

По его мнению, конкуренты Евгения Касперского в США не преминут воспользоваться ситуацией.

"Надо сказать, что продукция "Лаборатории Касперского" очень популярна в США, пользуется там очень хорошей репутацией. Она используется в армии, различных государственных учреждениях и организациях. Конечно, здесь имеет место и попытка конкурентов повлиять на рынок. Понятно, что после медийно проработанных визитов ФБР к сотрудникам компании, эта история получила соответствующее "оформление". И понятно, что спрос на продукцию компании может понизиться, и это будет выгодно конкурентам Касперского на американском рынке, и, конечно, они не преминут этим воспользоваться, особенно в контексте сложной политической ситуации, открытой антироссийской пропаганды", – считает Виктор Олевич.

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