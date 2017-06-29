Кирилл Андреев о смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева: я в шоке

Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался утром 29 июня. В эфире радио Sputnik солист группы Кирилл Андреев отметил, что еще два месяца назад ничего не предвещало трагедии.

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня.

"Сегодня в 07:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", – написала в Instagram гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Ранее Куцевол рассказала РИА Новости, что 47-летний певец находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Яковлев родился в монгольском Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда Олег окончил первый класс. Яковлев с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, затем ГИТИС, играл в спектаклях.

Солистом группы "Иванушки International" Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы – "Тополиный пух". В 2012 году певец начал сольную карьеру, а год спустя официально покинул "Иванушки International".

В эфире радио Sputnik солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что еще два месяца назад он встречался с Олегом Яковлевым, и ничего не предвещало трагедии.

"Как можно сказать пару слов о человеке, с которым провел 15 лет творческой жизни. Гастроли, поезда, самолеты, холодные гостиницы – все было. Царствие небесное Олежке, конечно. Хочется, чтобы душа его успокоилась. Жалко, что так рано. Я был в шоковом состоянии вчера, когда узнал, что он в больнице находится уже неделю. Я даже не предполагал, потому что мы виделись два месяца назад, и все было хорошо. И клип (у Олега Яковлева) выходил новый, и песня. У меня даже мысли не было, что может случиться серьезное. Друг ушел", – сказал Кирилл Андреев.

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