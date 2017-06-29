Эксперт об авианосце "Королева Елизавета": говорить о красоте неуместно

В Минобороны назвали новый британский авианосец "удобной морской целью". Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что у Великобритании нет оснований ощущать превосходство, даже имея новый корабль.

Британский авианосец "Королева Елизавета" — это лишь "удобная морская цель", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который утверждал, что русские будут смотреть на крупнейший британский авианосец с завистью и восхищением. В интервью газете Telegraph Феллон сравнил "Королеву Елизавету" с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", который назвал "обветшавшим".

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего, сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — сказал Игорь Конашенков.

Он отметил, что британский авианосец без посторонней помощи способен лишь выпускать самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", — подчеркнул представитель Минобороны.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что британский министр обороны, желая сообщить об успехах, допустил некорректное сравнение.

"Это чисто политический момент: Великобритания построила новый корабль. Но прямое сравнение этих двух кораблей некорректно – не выходят они никогда один на один. Поэтому сталкивать их лбами, с военной точки зрения, неправильно. Кроме того, говорить военному о красоте, наверное, неуместно. Нужно говорить с практической точки зрения. Наш крейсер обладает большей независимостью и на порядок лучше защищен в случае, если по какой-то причине эскортные корабли не смогут выполнять свои задачи: порядка 200 ракет размещено на "Адмирале Кузнецове" и еще 200 ракет ближнего действия — на комплексе "Кортик", плюс 12 ударных ракет — на случай, если понадобятся. Это очень серьезное вооружение. У "Королевы Елизаветы" есть подобные комплексы, но запас ракет несущественный. Это корабль для локальных конфликтов. А, учитывая, что у России на подходе, в частности, противокорабельные ракеты, то флоту Великобритании опасно связываться с таким противником, как Россия", — сказал Олег Пономаренко.



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