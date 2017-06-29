Политолог: американцы могут пойти на беспрецедентные действия в Сирии

США стянули корабли и самолеты к сирийской авиабазе Шайрат, сообщает CNN. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в таких условиях возможны новые провокации.

США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но наносить удар пока не планируют, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, США наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии круглосуточно. В Вашингтоне считают, что оттуда может быть проведена химатака, на которую в Белом доме обещали ответить. Однако никакой подозрительной активности на аэродроме в последнее время не замечено, уточняет CNN. По информации телеканала, к угрожающим заявлениям Белый дом побудили разведданные о якобы перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что сирийские власти "восприняли предупреждение всерьез" и отказались от химатаки.

CNN не раз себя дискредитировал, но на этот раз информация может быть правдивой, отметил в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Доверяй, да проверяй! Но, думаю, что необходимо внимательно прислушаться к той информации, которую дает CNN. По большому счету, в Средиземном море сейчас находится достаточно серьезная группировка ВМФ США: авианосец "Джордж Буш", два сторожевых корабля, два крейсера, и их "томагавки" направлены на авиабазу Шайрат. В этой ситуации вспоминается 7 апреля этого года, когда США нанесли ракетный удар по аэродрому базы Шайрат со всеми вытекающими последствиями. Но абсолютно понятно, думаю, даже американцам, что (президент Сирии) Башар Асад не применял химического оружия. Конечно, это была провокация. Это может произойти и сейчас. И в этой ситуации американцы могут пойти на беспрецедентные действия – начнут наносить ракетами "Томагавк" удары по Шайрату. Это может привести к очень серьезной эскалации конфликта в Сирии", — сказал Александр Гусев.



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