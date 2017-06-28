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Украинский эксперт: слушая Порошенко, я начинаю нервничать. И народ тоже

19:4128.06.2017
(обновлено: 19:44 28.06.2017)
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© AFP 2017 / Vladimir SimicekПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ждет от Рады решения об отмене депутатской неприкосновенности. Украинский политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время выступления Порошенко изобилуют неожиданными идеями.

Президент Петр Порошенко ожидает от Верховной рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил сегодня в Киеве в своем выступлении по случаю Дня Конституции. Президент подчеркнул, что считает депутатскую неприкосновенность "анахронизмом".

"Мой проект изменений в конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов – раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины", – сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что вытекающие из Минских соглашений изменения к конституции Украины по вопросам децентрализации и "особого статуса" Донбасса не планируются. Как сообщала "Украинская Правда", Порошенко заявил об этом в интервью французским журналистам. Президент Украины объяснил отсутствие таких планов якобы имеющим место присутствием войск РФ в Донбассе. 

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что изменения, которые предлагает внести в конституцию Петр Порошенко, стране не нужны.  

"На моей памяти уже прошли (президенты Украины) Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, теперь у нас выискался новый "узурпатор" Порошенко. У Кравчука и у Кучмы я даже сподобился быть штатным советником по политэкономическим проблемам. И все они лезли своими руками в конституцию. Ничем хорошим ни для кого из них это не заканчивалось. Ну вот, теперь у нас новый (президент) появился, которому не нравится конституция Украины, он хочет там что-то менять. Как только что-то будет менять, сразу потом этот президент обычно исчезает. Я думаю, что у него (Петра Порошенко) ничего не получится. Во-первых, потому что он сам – узурпатор, незаконный президент", – считает Олег Соскин. 

Он высказал предположение, как именно депутатский корпус отреагирует на идею снятия с народных избранников депутатской неприкосновенности. 

"Я думаю, что очень негативно отреагирует. Потому что он же не предложил с себя снять недоторканність (неприкосновенность, – ред.). Он говорит только про них. Всем известно, что у него (Порошенко) очень крепкая кумовская связь с (генпрокурором Юрием) Луценко, под которого был даже специально "подогнан" закон о генпрокуратуре, чтобы его "протащить" на генпрокурора. И сейчас Луценко просто пачками подает в Верховный совет искусственные обвинения против депутатов, чтобы снимать с них недоторканність. И есть уже альтернативная линия – принять закон об импичменте (президента). Я думаю, что его все-таки начнут принимать, потому что депутаты понимают, что Порошенко ведет дело к диктатуре, он хочет себя сделать легитимным диктатором", – уверен Олег Соскин. 

По его мнению, в последнее время в выступлениях президента Украины появляется много неожиданных идей, которые трудно объяснить.  

"Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже. Все говорят, что это какое-то сложное психическое состояние. И его помощники, тоже, видимо, начинают себя некомфортно чувствовать. Потому что он говорит вещи, которые потом объяснить, после того, как он это сказал вслух, совершенно невозможно", – полагает Олег Соскин. 

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