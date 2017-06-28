США
28.0628 июня16:06МСК
USD59.54+0.66
EUR67.69+1.73
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог о захвате "военного РФ" под Луганском: все как дважды два сложено

16:0228.06.2017
(обновлено: 16:03 28.06.2017)
0110
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в ДонбассеВоеннослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Олеся Потапова
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате украинскими силовиками "российского военного" Виктора Агеева в Луганской области. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что очередная фейковая новость пришла из Киева весьма "своевременно".

Минобороны РФ в среду опровергло сообщения о захвате украинскими силовиками "российского военного" Виктора Агеева в Луганской области Украины.

Во вторник британские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что украинские силовики взяли в плен "российского военнослужащего" в ходе боев под Луганском. Им был назван Виктор Агеев, призванный на срочную службу в Алтайском крае и якобы оставшийся в армии по контракту. В украинском Минобороны предоставили также фотографии его документов. 

Солдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, Украина
© AFP 2017 / Oleksandr Ratushniak
"Заграница нам поможет": Украина ждет от Трампа чего-нибудь летального

Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал, подчеркнули в российском ведомстве. Согласно сообщению, на второй странице военного билета Агеева "имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года".

"В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых "разоблачений", – подчеркивается в сообщении. 

Очередная фейковая новость о якобы участии российских военных в конфликте на юго-востоке Украины появилась весьма "своевременно" – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, журналист Юрий Светов.

"Почему появляются фейковые новости? Потому что спрос на них есть. И здесь, видимо, Би-би-си решила пойти по этому пути – "испечь" такую новость. Почему столь "своевременно" появилось это сообщение? Была встреча (президента Украины Петра) Порошенко с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, после этого Макрон обвинил Россию в "агрессии" на Украине. Тут же и "испечена" подходящая новость: вот, дескать, и доказательство, что российская армия участвует в военных действиях: все как дважды два сложено", – считает Юрий Светов.

По его словам, Киев сейчас делает все, чтобы уйти от ответа на вопрос о срыве украинской стороной выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

"Разговор ведь не идет о том, что не выполняется требование о проведении выборов на этих территориях (самопровозглашенных ДНР и ЛНР), о принятии закона об их особом статусе. В Минских соглашениях много чего есть: и отвод тяжелой техники, и прекращение обстрелов. Вместо этого разговор сводится к одному: там якобы есть российские военнослужащие. И вместо реального выполнения Украиной Минских соглашений по совершенно конкретным пунктам Киев говорит: давайте, мол, продолжим давление на Россию", – отметил Юрий Светов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена