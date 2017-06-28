Политолог о захвате "военного РФ" под Луганском: все как дважды два сложено

Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате украинскими силовиками "российского военного" Виктора Агеева в Луганской области. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что очередная фейковая новость пришла из Киева весьма "своевременно".

Минобороны РФ в среду опровергло сообщения о захвате украинскими силовиками "российского военного" Виктора Агеева в Луганской области Украины.

Во вторник британские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что украинские силовики взяли в плен "российского военнослужащего" в ходе боев под Луганском. Им был назван Виктор Агеев, призванный на срочную службу в Алтайском крае и якобы оставшийся в армии по контракту. В украинском Минобороны предоставили также фотографии его документов.

Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал, подчеркнули в российском ведомстве. Согласно сообщению, на второй странице военного билета Агеева "имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года".

"В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых "разоблачений", – подчеркивается в сообщении.

Очередная фейковая новость о якобы участии российских военных в конфликте на юго-востоке Украины появилась весьма "своевременно" – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, журналист Юрий Светов.

"Почему появляются фейковые новости? Потому что спрос на них есть. И здесь, видимо, Би-би-си решила пойти по этому пути – "испечь" такую новость. Почему столь "своевременно" появилось это сообщение? Была встреча (президента Украины Петра) Порошенко с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, после этого Макрон обвинил Россию в "агрессии" на Украине. Тут же и "испечена" подходящая новость: вот, дескать, и доказательство, что российская армия участвует в военных действиях: все как дважды два сложено", – считает Юрий Светов.

По его словам, Киев сейчас делает все, чтобы уйти от ответа на вопрос о срыве украинской стороной выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

"Разговор ведь не идет о том, что не выполняется требование о проведении выборов на этих территориях (самопровозглашенных ДНР и ЛНР), о принятии закона об их особом статусе. В Минских соглашениях много чего есть: и отвод тяжелой техники, и прекращение обстрелов. Вместо этого разговор сводится к одному: там якобы есть российские военнослужащие. И вместо реального выполнения Украиной Минских соглашений по совершенно конкретным пунктам Киев говорит: давайте, мол, продолжим давление на Россию", – отметил Юрий Светов.

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