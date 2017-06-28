Политолог о продлении ЕС санкций: Запад теряет позиции

Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России. Политолог Николай Шлямин считает, что Брюссель и Вашингтон никак не могут смириться с усилением роли РФ в мире. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Решение принято", – сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

В Москве сожалеют об этом и отмечают, что ограничения не способны решить ни одну задачу, которую ставит перед собой Евросоюз в отношениях с Россией.

"Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. То, что произошло очередное продление санкций, – это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", – сказал журналистам замглавы МИД Алексей Мешков.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы "из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений".

Продление ЕС антироссийских санкций в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин.

"Евросоюз продолжает политику в векторе американских интересов, полностью забывая об экономических интересах непосредственно Европы", – отметил Николай Шлямин.

По его мнению, ЕС и США не могут смириться с усилением роли России в мире.

"Главные аргументы для Брюсселя при принятии санкций – это ситуация с Крымом, которую Европа никак не может забыть; это ситуация в Сирии, где полностью переменилась обстановка, и можно сказать, что победа сирийской армии далеко не за горами. В связи с этим начинается очень активный разворот в сторону России многих стран Ближнего Востока и всего мира, который видит в России надежного партнера. Такое усиление России в современном мире Европе и Вашингтону не нравится, поскольку они теряют свои позиции. Поэтому политика продолжения санкций направлена на то, чтобы Россия стала испытывать экономические трудности и свернула курс на отстаивание своих интересов", – считает политолог.