Футбольный эксперт: Киев собрался бойкотировать ЧМ-2018? Он валяет дурака

В Киеве рассматривают идею отказа от участия в ЧМ-2018 в России, пишут СМИ. Футбольный эксперт, ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что в Киеве заигрались в политику. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Украинские власти активно обсуждают идею отказа от участия в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишут "Известия".

По информации издания, власти хотят демонстративно бойкотировать чемпионат после прохождения украинской сборной отборочного турнира на мировое первенство.

"Украина хочет отказаться от участия в мундиале", – рассказал "Известиям" высокопоставленный источник в Федерации футбола Украины (ФФУ). По его словам, Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать этому примеру. Идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны FIFA в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято, отметил источник.

Футбольный эксперт, экс-форвард ФК "Спартак" Валерий Рейнгольд считает, что в Киеве заигрались в политику.

"Украинским политикам и верхушке нужно все переломать и перековеркать. То, что они сейчас придумали, нормальные люди воспринимают как самый настоящий ералаш. Они просто валяют дурака, ищут для себя какую-то выгоду. Футбол должен быть вне политики. Но они нас втягивают в такие вот передряги", – сказал Валерий Рейнгольд в эфире радио Sputnik.

ЧМ-2018 – это 21-й по счету чемпионат мира по футболу FIFA, который будет проходить с 14 июня по 15 июля. Чемпионат впервые пройдет на территории России. Матчи будут проводиться на 12 стадионах, располагающихся в 11 российских городах. Матчи, закрывающие и открывающие первенство, пройдут в Москве в "Лужниках".