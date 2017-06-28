Мнение: США свои намерения в Сирии прикрывают "фиговым листком"

США не намерены представлять доказательства того, что власти Сирии готовят химическую атаку, заявили в Госдепе. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik не исключил готовящейся агрессии в САР со стороны Вашингтона и его союзников.

США не намерены представлять доказательства того, что сирийские власти готовят химическую атаку. Объясняя эту позицию, официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что речь идет о разведывательной информации, в детали которой власти "не вдаются".

Накануне Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей", – говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.

В Вашингтоне отметили, что в случае атаки сирийский лидер Башар Асад и его войска "заплатят высокую цену".

Во время брифинга Науэрт журналисты обратили внимание на то, что в заявлении Белого дома не было представлено доказательств подготовки химатаки.

"Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся. Но, безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне", – отметила представитель госдепартамента.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США и их союзники могут предпринять агрессивные действия в отношении сирийской армии.

"Такая вероятность достаточно высока, учитывая, что уже был сбит истребитель сирийских ВВС Су-22, наносились ракетные удары по авиабазе Шайрат, и США откровенно вмешивались в ряд военных действий на территории Сирии, в том числе с помощью ограниченных военных контингентов", – сказал Богдан Беспалько.

По его словам, совершенно очевидно, что никакой химической атаки правительственные войска Сирии не готовят.

"На самом деле применять его (химоружие) очень опасно, потому что оно как раз может послужить поводом для вторжения, в том числе и со стороны США. Тем более, что сейчас и без химического оружия сирийская армия и ВВС вместе с ВКС России достаточно успешно отвоевывают территорию не только у "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в РФ), но и других группировок, которые у США считаются "демократическими". Поэтому все это можно расценивать либо как угрозу по отношению к Башару Асаду, чтобы он не усердствовал в борьбе с этими группировками, либо как предупреждение об агрессии, которое завуалировано этим "фиговым листком" – якобы имеющейся информацией о готовящейся химической атаке", – отметил политолог.