Эксперт: голословные обвинения США против Сирии не должны пройти бесследно

США не будут представлять доказательств подготовки Сирии к химатаке, заявили в госдепартаменте. Подобные заявления не вписываются в нормы международных отношений, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Лев Клепацкий.

США не представили доказательств того, что правительство Сирии якобы готовит новую химическую атаку, и не стали бы этого делать, поскольку речь идет о разведывательной информации, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

В ходе брифинга журналисты попросили ее прокомментировать опубликованное в понедельник заявление Белого дома о том, что США наблюдают приготовления к химической атаке со стороны сирийцев. Ее также спросили, собирается ли Вашингтон "говорить что-то конкретно о химическом оружии". Науэрт ответила отрицательно.

Журналисты обратили внимание, что в заявлении Белого дома не было представлено доказательств.

"Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся. Но, безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне", — сказала представитель госдепартамента.

По словам профессора Дипломатической академии МИД России Льва Клепацкого, подобные заявления могут стать предметом рассмотрения в Совете Безопасности ООН.

"Такое заявление не является нормой международных отношений. Если США без доказательств хотят обвинить какое-то государство — неважно, Сирия это или еще какое-то государство, — в том, что оно готовится к химической атаке, это голословное утверждение можно расценивать как объявление войны. Следовательно, это может быть предметом на рассмотрении заседания Совбеза ООН. Это не должно пройти бесследно для США и их авторитета на международной арене", — сказал Лев Клепаций в эфире радио Sputnik.



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