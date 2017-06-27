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Сенатор Климов о вмешательстве в дела РФ: работают, как "бешеные принтеры"

20:5627.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСлушания на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017Слушания на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сенатор Андрей Климов предложил создать "черную книгу", посвященную иностранному вмешательству во внутренние дела России. В эфире радио Sputnik он уточнил, что изучение этих фактов необходимо для эффективной защиты суверенитета РФ.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов предложил создать "черную книгу", посвященную случаям иностранного вмешательства в дела России. 

"Может быть, нам действительно подготовить собственную "черную книгу" о вмешательствах, там есть что написать. Я думаю, только том, посвященный Соединенным Штатам, будет достаточно объемным", – сказал  Климов на первом заседании комиссии СФ во вторник.

Он полагает, что эта книга будет полезна при подготовке  законодательных предложений, потому что позволит учитывать инструментарий, используемый для вмешательства во внутренние дела России.

В эфире радио Sputnik сенатор Андрей Климов уточнил, что в этой книге  могут получить отражение не только случаи вмешательства во внутренние дела РФ.

"Речь шла не только о вмешательстве сугубо в российские внутренние дела. Мы хотим более широко на это посмотреть, чтобы показать другим странам, какие опасности исходят от такого рода деятельности, от вмешательства в чужие внутренние дела", – сказал Андрей Климов. 

Он напомнил, что примерами такого вмешательства является большое количество нормативных актов конгресса США. 

"По нашим данным, конгресс США принял порядка 10 тысяч различных нормативных актов, которые так или иначе являются вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Причем значительная их часть так или иначе посвящена именно нашей стране", – отметил Андрей Климов.  

По мнению сенатора, изучение всех этих фактов необходимо для эффективной защиты суверенитета РФ. 

"Мы должны защищать суверенитет Российской Федерации, как того требует Конституция. И мы должны предотвращать на ранних стадиях любые поползновения вмешательства в наши внутренние дела. А обладая такого рода информацией, можно с одной стороны иметь полное моральное право заниматься соответствующей деятельностью, а с другой стороны, грамотно строить свое законодательство, исключая любые слабые места в нем, чтобы никто не посмел лезть в наши внутренние дела", – разъяснил Андрей Климов. 

Сенатор предположил, что к этой работе придется возвращаться и в будущем.  

"Наши партнеры так называемые, они без устали работают, как "бешеные принтеры"… Не мы пишем этот сценарий. В данном случае, если мы говорим об этой книге – это, с одной стороны, попытка систематизировать и показать миру всю опасность такого рода деятельности, а с другой стороны – разумно и правильно защищаться от нее", – заключил Андрей Климов. 

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