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Эксперт о новых кибератаках: мы проснулись на "планете Голливуд"

19:2527.06.2017
(обновлено: 19:26 27.06.2017)
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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В добавление к компьютерному вирусу Petya специалисты по кибербезопасности зафиксировали появление нового трояна. Эксперт Андрей Масалович в эфире радио Sputnik высказал мнение, что атаки с использованием новых вирусов будут только нарастать.

Антивирусная компания Dr.Web зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний РФ и Украины, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya, говорится в сообщении Dr.Web.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру. 

Президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik высказал мнение, что атаки с использованием новых вирусов будут нарастать.

"Сейчас, к сожалению, надо ждать десятков таких вирусов, потому что, начиная с февраля, более 120 программ опубликовала WikiLeaks из "наследия" ЦРУ и АНБ. То, что готовили как кибероружие, чтобы военные одних стран атаковали инфраструктуру других стран, сейчас попало в руки хакеров, и надо ждать, что они будут этим пользоваться и пользоваться", – сказал Андрей Масалович.

По его словам, кибероружие сейчас находится "в полушаге" от того, чтобы стать реальным средством устрашения.

"Сейчас кибероружие уже народ стал признавать реальностью, но еще не очень верит, что это такое воздействие на инфраструктуру в регионах. То есть, кибероружие сейчас в полушаге от того, что прошло атомное оружие – так называемой "концепции недопустимого ущерба", чтобы показать, что если оно у нас есть, то все нас должны бояться. Поэтому его сейчас будут демонстрировать. Во-первых, чтобы самим попробовать "на зубок", что оно может. Во-вторых, чтобы другим показать: смотрите, вот что можно – "отрубить" целый город или разнести плотину, электростанцию, или уронить самолет", – отметил Андрей Масалович. 

По мнению эксперта, сейчас наступает момент, когда те угрозы, которые еще недавно считались фантастикой, становятся частью нашей жизни.  

"Мы проснулись на какой-то новой "планете Голливуд". И мне это не очень нравится, потому что сейчас новые трояны исчисляются уже пачками, раньше их писали мало, потому что трудно сделать атакующую часть. Сейчас, поскольку их много попало в руки хакерам, надо готовиться к тому, что лихорадить будет каждую неделю", – полагает Андрей Масалович. 

В то же время, по его словам, поддаваться панике не стоит: защита от новых угроз вполне возможна. 

"Надо уметь защищаться. Есть антивирусы, более других подготовленные к реальности, срабатывают быстрее. Это первое. Второе – распространялся он все-таки через письма с неведомым вложением, то есть, не надо нажимать на что попало. Надо сначала защититься со своей стороны, а уже потом могут подключиться специалисты по киберкриминалистике, которые если не сразу могут вычислить преступников, то хотя бы могут начать накапливать "почерк". А надо сказать, что у хакерских группировок почерк атак повторяется. И в какой-то момент, когда они "лоханутся", то всю цепочку можно будет вытащить и станет понятно – кто делал все предыдущие атаки. Надо просто запастись терпением и очень старательно их изучать", –  уверен Андрей Масалович.

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