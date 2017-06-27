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Мнение: глава МИД Италии дал Киеву "психологическую таблетку"

17:2127.06.2017
(обновлено: 17:22 27.06.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкМедиафорум Открытый Крым: своими глазамиМедиафорум Открытый Крым: своими глазами
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Италия не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано. Член ОП РФ Георгий Федоров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заявление прозвучало для европейской бюрократии и успокоения украинских властей.

Италия не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации "ни в какой форме", заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

"Если бы мы это признали, это была бы новость. Наша позиция остается прежней, мы не признаем эту аннексию ни в какой форме. Это ясная и четкая позиция, разделяемая в рамках Евросоюза, "Большой семерки" и любого другого формата", – сказал Анджелино Альфано журналистам по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

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© РИА Новости / Артем Креминский
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Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. 

Президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты России Георгий Федоров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявление Анджелино Альфано прозвучало для европейской бюрократии и для успокоения украинских властей.

"Ни для кого не секрет, что политическая элита Италии и других европейских стран подчиняется, как говорится, общей линии партии. И в данном случае была озвучена позиция европейцев во власти, которые решили Климкина успокоить. Но по факту, думаю, уже ни одно европейское государство не сомневается, что Крым не будет, как они говорят, "возвращен Украине". Поэтому и дают такую психологическую таблетку. Ведь подобные заявления европейских политиков ни на что не влияют. Скорее, это было провозглашено для европейской бюрократии и для украинских потребителей, которые будут говорить: мол, Европа с нами", – сказал Георгий Федоров. 

Он прокомментировал также инцидент на пресс-конференции в Риме, когда глава МИД Украины Павел Климкин отказался выслушать вопрос корреспондента РИА Новости, пожелав, чтобы о том же самом спросил сотрудник итальянского СМИ. При этом глава МИД Италии не стал защищать право журналиста задать вопрос, а пошел на уступку украинскому чиновнику.

По словам Георгия Федорова, подобное поведение европейских чиновников превратилось в ритуал. 

"Это не единичный случай, официальные европейские структуры всегда так себя ведут. Для европейцев, которые поддерживали "евромайдан", это уже ритуал: при любом удобном случае дают "успокоительное" украинским официальным лицам и пытаются уколоть Российскую Федерацию. Я сам, участвуя в мероприятиях на международном уровне, включая ПАСЕ, это замечал. Это уже данность", – отметил Георгий Федоров.

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