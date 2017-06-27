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"В том-то и вся беда нынешней Украины". Политолог о страхах спикера Рады

15:5027.06.2017
03500
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей ПарубийСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Спикер Рады Андрей Парубий назвал газопровод "Северный поток-2" "российским энергетическим оружием". Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев явно боится восстановления нормальных экономических связей России и ЕС.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий уверен, что строительство газопровода "Северный поток-2" может дать толчок для вторжения российской армии на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, пишет украинское издание "Обозреватель". 

Парубий назвал газопровод "современным российским энергетическим оружием", опасным для Украины не только в политическом аспекте, но и с точки зрения безопасности.

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 года
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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"Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок", – заявил спикер Рады. Кроме того, Парубий предположил, что запуск газопровода дополнительно принесет Москве "колоссальные средства", которые могут быть потрачены на военные операции в Сирии и на Украине.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные заявления отражают страх официального Киева перед возможным возвращением отношений России и ЕС к приоритету экономического сотрудничества.

"Это заявление некомпетентного человека, который видит в любых проектах, в которых участвует Российская Федерация, потенциальную угрозу для Украины. Что, конечно, является глупостью с одной стороны – а, по сути, является не более чем пропагандистским клише, которое используют представители украинской власти. В том-то и вся беда нынешней Украины, что для них любое сотрудничество России с представителями Евросоюза и США представляется некой угрозой для Украины. Ведь все прекрасно понимают, что если приоритет экономического сотрудничества опять станет доминирующим во взаимоотношениях России и, допустим, Европейского союза, то это моментально скажется на позиции ключевых стран ЕС по Украине", – отметил Денис Денисов.   

По его словам, нынешняя украинская политическая элита явно напугана предстоящей потерей тех денег, которые она сейчас получает, ничего не делая, и просто "сидя" на газотранспортной системе.  

"В этом отношении мы можем как раз в качестве примера привести формат сотрудничества по "Северному потоку-2". Европа, прекрасно осознавая для себя необходимость диверсификации поставок газа, потому что Украине она доверять полностью не может, несмотря на риторику многих руководителей стран Европы, несмотря на секторальные санкции, которые принял ЕС в отношении России, в то же время развивает партнерство по направлениям, в которых сама и заинтересована. И на Украине понимают, что если данный проект ("Северный поток-2") будет запущен, то Киев с большой долей вероятности потеряет достаточно большие деньги, которые в настоящее время получают представители политической элиты, ничего не делая, и просто "сидя" на транзитной трубе", – заключил Денис Денисов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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