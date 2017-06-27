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Американист о санкциях против РФ: Трамп включил механизм разделения властей

15:2627.06.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Белый дом в ВашингтонеВид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Белый дом заявил о нарушениях при принятии решения сенатом США по санкциям против России. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что действия администрации Дональда Трампа укладываются в конституционные нормы.

Решение сената конгресса США по антироссийским санкциям было принято с процедурными нарушениями, заявил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер на брифинге для журналистов. В чем именно по версии Белого дома заключаются нарушения, Спайсер не пояснил.

По его словам, сенатское решение было принято с нарушением процедуры, так что сейчас законопроекта нет. Отвечая на вопрос, поддерживает ли Дональд Трамп в принципе новые меры по оказанию давления на Россию, пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства "много раз говорил, что не будет сообщать о своих намерениях".

Выступление президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Айове. 21 июня 2017
© AP Photo / Charlie Neibergall
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"Во многом ведется тихая дипломатия. Пока мы не готовы о чем-то объявить", – добавил он.

Ранее сенат подавляющим большинством голосов утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. Теперь палата представителей конгресса должна либо поддержать этот законопроект, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту США.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что администрация Белого дома использует механизм разделения властей США.

"Процедурные нарушения очень часто дают основания президенту страны не подписывать принятый документ, и это уже происходило сотни раз, например, во времена администрации Джорджа Буша-младшего или Барака Обамы. Очень часто диалог складывается таким образом: мол, у вас в конгрессе есть свои юристы, которые вам обосновали принятие какого-то законопроекта, а у меня в Белом доме – свои. Это железные правила сдержки и противовеса – принцип разделения властей в США. Сейчас Трамп включил этот самый механизм, когда он даже может не использовать право вето, чтобы отменить законопроект", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, Дональд Трамп вновь будет подвергнут критике со стороны конгресса.

"Это самый сложный момент. Несмотря на то, что все это укладывается в нормы американского конституционного права, но что бы сейчас ни сделал Трамп, его опять будут "мочить" за то, что он якобы "агент Кремля". Вот это самое печальное", – отметил американист.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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