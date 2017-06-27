Политолог о взрыве автомобиля в Киеве: версия будет самая простая

В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины. Политолог Дмитрий Куликов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что расследование преступления пойдет по уже привычному пути.

Министерство обороны Украины подтвердило, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб один человек. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что при взрыве погиб действующий военный, возбуждено дело по статье "теракт".

Момент взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе Киева зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовано на YouTube.

На записи видно, что взрыв произошел во время движения машины, после чего над местом происшествия стали подниматься клубы белого дыма. Обломки автомобиля разбросало по всей дороге.

На месте ЧП работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели.

Член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", политолог Дмитрий Куликов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что следствие пойдет по уже привычному пути.

"Следствие разбирается. Но в общей среде современной Украины это событие находится в одном ряду, например, с недавним взрывом автомобиля журналиста Павла Шеремета. Кстати, где следы, где версии? В Киеве убили российского экс-депутата Дениса Вороненкова – цинично, открыто, посреди улицы. Где следственные результаты, где виновные? Здесь все вопросы к следственным органам Украины. Но они сразу все списывают на Россию, и мы это видели во всех случаях, причем еще до того, как происходило первичное исследование места преступления. Поэтому думаю, что и сейчас будет самая простая версия – это обвинение России или республик Донбасса, и на этом вопрос закроют. Доказательств никаких не будет, но будет прокламационное утверждение: мол, на Украине идет война с Россией. И это будет использовано как якобы доказательство – абсолютно фиктивное, абсолютно формальное, но при этом работающее на объяснение всех провалов и поражений нынешней украинской власти", – сказал Дмитрий Куликов.

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