Эксперт: в заявлениях НАТО о России появилась новая тенденция

Невозможно отрицать значительный прогресс, которого добилась РФ в военной сфере, заявил глава военного комитета НАТО Петр Павел. Эксперт Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik расценил это заявление как миролюбивое признание.

Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, рассказал Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

По его словам, невозможно отрицать значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. Генерал отметил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, кроме того, Вооруженные силы страны способны эффективно действовать на значительном расстоянии от собственной территории. "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", – заявил генерал.

Хотя определенно утверждать, что намерения российского руководства в отношении НАТО агрессивны, нельзя, они остаются неясными, добавил Павел. "Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", – добавил он.

Независимый эксперт в области международной безопасности, политолог Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешнее заявление главы военного комитета альянса можно рассматривать как признание успешности России в военной сфере.

"Это заявление, по сравнению с другими, озвученными ранее, миролюбивое. И это новая тенденция, которую следует учитывать. Конечно, нынешнее заявление нельзя рассматривать в отрыве от других внешнеполитических деклараций НАТО. Просто сейчас делается акцент на том, что у нас есть прогресс в военном строительстве. И он признается на Западе как эффективный – уже никто не говорит, что мы тратим деньги впустую, а говорят, что мы новую технику создаем, и достаточно успешно, что мы перевооружаем наши Вооруженные силы. Теперь это хорошо работающий организм, и это признают в НАТО. То есть мы получили со стороны Запада признание успешности в этой сфере", – сказал Игорь Николайчук.