США
27.0627 июня10:41МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: заявления "об усилении РФ" - это способ поднять дисциплину в НАТО

10:1227.06.2017
03140
© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в БрюсселеВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России, которую считают потенциальной угрозой для себя. Подобные разговоры начинаются, как правило, перед обсуждением военного бюджета, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

 Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, заявил в интервью Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

Он признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере "по всем фронтам". По его словам, Москва разрабатывает новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а российская армия способна эффективно действовать на значительном расстоянии от своей территории.

"Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", — подчеркнул натовский генерал.

Петр Павел заявил также, что в НАТО не могут утверждать, что намерения российского руководства в отношении альянса носят агрессивный характер. Генерал считает, что планы Москвы остаются неясными. "Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — добавил он.

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что для подобных заявлений есть несколько причин.

"Сейчас перед НАТО и, в частности, перед США как лидером альянса стоит много вопросов. Недавно в конгрессе обсуждался вопрос, связанный с военным усилением России. И, вполне очевидно, что это делалось в преддверии обсуждения нового военного бюджета. Когда (президент США Дональд) Трамп шел на президентский пост, он заявлял, что собирается снизить расходы на вооружение. Но уже становится очевидным, что ему этого не дадут сделать. Разговоры об усилении России – это единственный вариант, каким образом это можно обосновать. Есть еще одна составляющая – это внутринатовская дисциплина. Руководство альянса сейчас пытается убедить членов, что они должны активно вкладываться в оборону. Гораздо проще убедить ту же Чехию, Болгарию, Венгрию, Румынию и другие страны, особенно страны Восточной Европы, которые не горят желанием тратиться на оборону, именно "российской военной угрозой". Это как раз самый подходящий инструмент для такого рода инсинуаций", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, дальнейшее усиление НАТО вполне возможно.

"Есть очень много желающих, чтобы это произошло. Многое будет зависеть от целого ряда факторов. От того, насколько США удастся в нынешней ситуации сохранить хорошие и рабочие отношения с европейцами. Практика показывает, что это далеко не всегда происходит. Дональд Трамп подвергается очень серьезной критике в Европе. Есть проблемы во взаимоотношениях и с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, и с (канцлером Германии) Ангелой Меркель. Кроме того, нужно внимательно посмотреть на то, как скажется Brexit на ситуации в альянсе, поскольку Великобритания – это второй игрок в альянсе по военной мощи", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена