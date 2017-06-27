Эксперт: заявления "об усилении РФ" - это способ поднять дисциплину в НАТО

В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России, которую считают потенциальной угрозой для себя. Подобные разговоры начинаются, как правило, перед обсуждением военного бюджета, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, заявил в интервью Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

Он признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере "по всем фронтам". По его словам, Москва разрабатывает новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а российская армия способна эффективно действовать на значительном расстоянии от своей территории.

"Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", — подчеркнул натовский генерал.

Петр Павел заявил также, что в НАТО не могут утверждать, что намерения российского руководства в отношении альянса носят агрессивный характер. Генерал считает, что планы Москвы остаются неясными. "Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — добавил он.

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что для подобных заявлений есть несколько причин.

"Сейчас перед НАТО и, в частности, перед США как лидером альянса стоит много вопросов. Недавно в конгрессе обсуждался вопрос, связанный с военным усилением России. И, вполне очевидно, что это делалось в преддверии обсуждения нового военного бюджета. Когда (президент США Дональд) Трамп шел на президентский пост, он заявлял, что собирается снизить расходы на вооружение. Но уже становится очевидным, что ему этого не дадут сделать. Разговоры об усилении России – это единственный вариант, каким образом это можно обосновать. Есть еще одна составляющая – это внутринатовская дисциплина. Руководство альянса сейчас пытается убедить членов, что они должны активно вкладываться в оборону. Гораздо проще убедить ту же Чехию, Болгарию, Венгрию, Румынию и другие страны, особенно страны Восточной Европы, которые не горят желанием тратиться на оборону, именно "российской военной угрозой". Это как раз самый подходящий инструмент для такого рода инсинуаций", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, дальнейшее усиление НАТО вполне возможно.

"Есть очень много желающих, чтобы это произошло. Многое будет зависеть от целого ряда факторов. От того, насколько США удастся в нынешней ситуации сохранить хорошие и рабочие отношения с европейцами. Практика показывает, что это далеко не всегда происходит. Дональд Трамп подвергается очень серьезной критике в Европе. Есть проблемы во взаимоотношениях и с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, и с (канцлером Германии) Ангелой Меркель. Кроме того, нужно внимательно посмотреть на то, как скажется Brexit на ситуации в альянсе, поскольку Великобритания – это второй игрок в альянсе по военной мощи", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.



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