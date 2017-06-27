Политолог: если CNN изменит курс, за ним могут последовать другие СМИ

Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Дональда Трампа с Россией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что объективность должна победить узкую позицию, которая сейчас превалирует в американских СМИ.

Три штатных сотрудника CNN уволились на волне скандала со статьей о якобы связях штаба президента США Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщает CNN.

Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис ушли в отставку в связи с историей, размещенной на сайте CNN, сообщает телеканал.

"После удаления истории, опубликованной на CNN.com, канал принял отставки сотрудников, имевших отношение к публикации истории", — говорится в сообщении.

Френк занимался расследованиями для CNN, заведовал отделом расследований Харрис – "ветеран" CNN, работавший на канале c 2001 года. Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии за работу в New York Times) лишь несколько месяцев назад присоединился в команде CNN в качестве редактора.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи".

По мнению политолога, генерального директора Института региональных проблем, кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, увольнение журналистов CNN могут повлечь за собой изменения в работе других американских СМИ.

"До сих пор, к сожалению, позиция CNN сводилась к довольно жесткому неприятию действий России, поиску виноватых. Это очень грустно, особенно если вспомнить ту роль, которую CNN играл в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, когда это было агентство, довольно объективно описывающее ситуацию в Советском Союзе, порой даже вопреки позициям тогдашней американской власти. Если для того, чтобы добиться объективности, нужно уволить сотрудников, значит, уже что-то не так. Может быть, не с CNN, а с общим климатом в США. Главное – дождаться той минуты, когда объективность победит узкую позицию, которая сейчас часто превалирует. Надеюсь, это произойдет. CNN сейчас, наверное, ведущее агентство. И если его позиция изменится, вслед за ним, как за ледоколом, повернут, сменят курс другие американские СМИ", — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.



Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.