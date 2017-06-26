Военный эксперт: успешный запуск в РФ ракеты "Булава" – "месседж" Западу

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" выполнил успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметили, что на Западе внимательно следят за российскими испытаниями.

Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

МБР была выпущена из назначенного района акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба велась из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полета МБР отработаны в штатном режиме. Ракета успешно поразила заданные цели на полигоне.

"Юрий Долгорукий" является головным кораблем проекта 955 "Борей". Подводная лодка была спущена на воду в 2008 году.

Атомные подводные крейсеры четвертого поколения серий "Борей" и "Борей-А", вооруженные баллистическими ракетами комплекса "Булава", призваны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

В общей сложности до 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта "Борей". Их длина составляет 170 метров, ширина – 13,5 метра, а подводное водоизмещение – 24 тысячи тонн. Корабли проекта "Борей" могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что МБР "Булава" – очень серьезное оружие.

"Запуск баллистической ракеты "Булава" морского базирования говорит о том, что этот проект продолжает успешное развитие. Это очень мощное, серьезное оружие, которое рождалось в серьезных конструкторских муках. И чем больше будет успешных запусков, тем увереннее российский ВМФ будет брать на борт это грозное оружие, дальность полета которого приближается почти к 10 тысячам километров (дальность полета составляет восемь тысяч километров – ред.)", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, пуск ракеты "Булава" – это некий меседж Западу, который внимательно следит за подобными испытаниями.

"На Западе очень внимательно следят за программой испытаний этого оружия. При этом важно, почему именно в эти июньские дни был осуществлен запуск. Мне кажется, это некий месседж Западу, что Россия поддерживает свой военно-морской флот, как и армию, в боеготовности, что ВМФ получает на вооружение новое оружие", – считает военный эксперт.

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