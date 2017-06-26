Аналитик о "Северном потоке-2": США и ЕС проверяют друг друга "на слабо"

ЕС отложил до осени решение по мандату Еврокомиссии на переговоры по "Северному потоку-2". Аналитик Владимир Рожанковский видит связь между решением европейцев и обсуждаемыми в США санкциями против участников проекта. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в понедельник ожидаемо не предоставили Еврокомиссии мандат на обсуждение с российской стороной возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2", обсуждение этого документа продолжится, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза не планируют принимать решение о выдаче мандата Еврокомиссии летом, и что обсуждение продолжится в сентябре.

"Финальное решение не ожидается до летнего перерыва, обсуждение продолжится в сентябре", – сказал источник. Он отметил, что после обсуждения запроса на мандат министрами энергетики стран Евросоюза в понедельник переговоры продолжатся на рабочем уровне. Следующая встреча, на которой будет обсуждаться мандат, состоится, скорее всего, в середине июля.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович написал в Twitter, что министры энергетики стран Евросоюза на заседании в понедельник поддержали подход Еврокомиссии к вопросу создания специальной юридической базы для работы газопровода "Северный поток-2".

"Итоговое решение должно быть подготовлено на техническом уровне, представителями стран Евросоюза в Брюсселе и 28 национальными министрами энергетики", – отметил источник. Он добавил, что процесс выдачи мандата Еврокомиссии может занять несколько месяцев.

Ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский видит взаимосвязь между тем, что ЕС отложил принятие решения по "Северному потоку-2", и обсуждаемыми сенатом США санкциями в отношении участников этого проекта.

"Я рассматриваю это как звенья одной цепи. Идет перетягивание каната между законодательной властью в США и Белым домом, который, в принципе, ближе к позиции Европы, нежели к позиции американских законодателей. Такая вот странная конфигурация. Вообще в данном контексте я вижу сугубо политическую подоплеку. В США сейчас верифицируется позиция парламента, идут такие закулисные базарные торги, такая брутальная базарная борьба. Грубо говоря, кто-то что-то должен для себя выторговать. Я думаю, что если сенат скажет: "ладно, мы даем ход "Северному потоку", но не прекращаем расследование "вмешательства" России в выборы в США", тогда все договоры будут подписаны европейцами, и дальше все пойдет достаточно быстро, на мой взгляд", – сказал Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik.

Таким образом, по его мнению, для реализации "Северного потока-2", в первую очередь, необходимо, чтобы США и Европа пришли к консенсусу.

"Сейчас такое время, что все пытаются, во-первых, проверить друг друга "на слабо", а, с другой стороны – понять, кто, насколько сильно и какую позицию будет отстаивать. Имеются в виду три силы: сенат – с одной стороны, Белый дом – с другой, и Европа – с третьей стороны. И пока эти три силы не придут к консенсусу, я думаю, ничего не получится. Нам же надо просто подойти к этому с трезвым рассудком и не горячиться", – считает аналитик.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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