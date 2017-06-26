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Военный эксперт: российское супероружие стало в США "страшилкой"

19:0926.06.2017
(обновлено: 19:10 26.06.2017)
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© Фото : Daniel ToschlägerГиперзвуковая боеголовкаГиперзвуковая боеголовка
© Фото : Daniel Toschläger
Гиперзвуковые летательные аппараты, разрабатываемые РФ – "сложная цель" для ПРО США, признал Пентагон. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Шурыгин отметил, что гиперзвуковое оружие превратит ПРО в неэффективную систему.

Пентагон признал, что гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, которые разрабатывают РФ и КНР, представляют собой "сложную цель" для систем противоракетной обороны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад военных разведывательных служб США.

"Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты – маневренные аппараты, которые летают на сверхзвуковой скорости (в пять и более раз выше скорости звука) и большую часть полета держатся ниже, чем среднестатистическая баллистическая ракета", – говорится в докладе Разведывательного центра ВВС и космических войск (National Air and Space Intelligence Center) и комитета военной разведки по изучению баллистических ракет (Defense Intelligence Ballistic Missile Analysis Committee), попавшем в распоряжение агентства до публикации.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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"Сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты делает их сложной целью для систем противоракетной обороны", – говорится в документе.

В своем докладе военные разведывательные службы прогнозируют, что Россия сохранит наибольшую мощь ракетных войск стратегического назначения среди зарубежных стран, отмечает агентство. Кроме того, службы военной разведки считают, что "Китай по-прежнему имеет самую активную и разнообразную программу развития баллистических ракет в мире". 

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин высказал мнение, что США продолжат увеличивать свой военный бюджет, указывая на угрозы, якобы исходящие от России и Китая.

"Все последнее время американское руководство говорит о том, что нужно пересматривать военный бюджет в сторону увеличения. В принципе, он  увеличивается (в США) на протяжении всех 80 лет. Но администрация (президента) Дональда Трампа взяла курс, примерно как в свое время (Рональд) Рейган, на гиперувеличение военного бюджета. Поэтому возникают такие фобии, "страшилки" о том, что будет создано русскими и китайцами супероружие. Следовательно, Америке, мол, нужно перевооружаться", – сказал Владислав Шурыгин.

По мнению эксперта, гиперзвуковое оружие действительно существенно понизит защитный потенциал ПРО США.

"Любой маневрирующий объект ставит перед системами ПРО задачу, которую крайне сложно выполнить. Когда еще объектов несколько, то это еще более сложно. А когда их – десятки и сотни, то возникает эффект "перегруженного коммутатора", то есть невозможно дозвониться. В этом случае такие гиперзвуковые ударные объекты, которые сейчас Россия  разрабатывает, во многом обесценивают американскую ПРО. Прежде всего, потому, что они (объекты ПРО США) сами в первые секунды будут уничтожены", – заключил Владислав Шурыгин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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