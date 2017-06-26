Эксперт: Трамп встречей с Путиным хочет в историю войти, а не "вляпаться"

В США разгорелся спор между президентом Дональдом Трампом и его советниками по поводу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут СМИ. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что окончательное решение будет за Трампом.

Президент США Дональд Трамп настаивает на встрече с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

АП отмечает, что в американской администрации существуют глубокие разногласия относительно того, какой подход к Москве следует выбрать Вашингтону в разгар проходящего в США расследования "о связях с Россией". По данным агентства, возможная встреча Трампа с Путиным усугубляет эти разногласия.

Многие представители окружения президента полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью. Однако Трамп и еще несколько членов его команды настаивают на полноценной двусторонней встрече с Путиным. В частности, несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких консультаций.

Как подчеркивает агентство, некоторые советники рекомендуют Трампу провести быструю неформальную встречу с российским лидером на полях саммита "большой двадцатки" или организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей американской и российской делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.

Белый дом ранее заявлял, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных наработок по первой личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет, добавив, что Москву устроит любой формат.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что в данном случае и Дональд Трамп, и его советники преследуют свои цели.

"Трамп является главой исполнительной власти. Поэтому, думаю, только в его воле находится окончательное решение. То есть если он решит, что нужна полномасштабная встреча, запретить ему этого не сможет никто. Советники получают зарплату за то, что они советуют, но окончательное решение принимает президент. В данном случае я понимаю советников Трампа, они придерживаются принципа "не навреди" – зачем дразнить гусей, когда идет полномасштабное расследование. Хотя и не стоит в данном случае переоценивать их: если произошел ураган, максимум, что они могут сделать, это выйти из этого шторма с минимальными потерями. При этом я также понимаю и Трампа: он хочет попасть в историю – именно не "вляпаться", а попасть", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, в каком бы формате ни прошла встреча лидеров России и США, ждать каких-то прорывов в отношениях двух стран не стоит.

"Другой вопрос, что вряд ли нам стоит ждать от этой встречи каких-то феноменальных итогов. Я думаю, что если встреча и состоится в любом из форматов – будут ли это полномасштабные переговоры, либо это будет встреча, что называется, накоротке – это больше касается взаимоотношений двух конкретных людей. В дальнейшем это, конечно, может сослужить хорошую службу, но ожидать, что после этой встречи Россия и США сразу договорятся, было бы легкомысленно", – считает американист.

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