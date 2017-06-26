Эксперт: "формула Макрона" – это не то, что хотелось бы видеть Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что задуманный проект урегулирования конфликта в Донбассе может получить название "формулы Макрона". Эксперт Надежда Узунова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что речь в любом случае идет о выполнении Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", – сказал Порошенко после встречи в Париже.

Пути решения украинского кризиса обсуждаются на переговорах в различных форматах, в том числе на встречах контактной группы в Минске и в "нормандском формате". Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, стороны тогда договорились о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

В ближайшее время может состояться телефонный разговор в "нормандском формате", такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В мае Владимир Путин встретился с Эммануэлем Макроном в Версале. В ходе переговоров президенты России и Франции обсудили в том числе ситуацию на Украине. "Мы говорили о различных деталях и о претворении в жизнь минского процесса. Наше желание состоит в том, и я надеюсь, что президент Путин подтвердит то, что я скажу, мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в нормандском формате и чтобы мы обсудили все темы", – отметил французский лидер по итогам беседы.

Научный сотрудник Центра европейских исследований РИСИ Надежда Узунова в эфире радио Sputnik отметила, что президент Франции и ранее говорил именно о необходимости найти способы претворения в жизнь Минских договоренностей.

"На самом деле Франция и Макрон никаким образом и не стремились отходить от этих соглашений. Но ранее Франция сама по себе весь период конфликта пыталась отстраниться от этой тянущейся истории, которая Франции приносит только убытки, в том числе экономические в первую очередь", – сказала Надежда Узунова.

По ее мнению, взгляды Эммануэля Макрона сильно отличаются от той позиции, которую хотели бы видеть в Киеве.

"Сам Макрон раньше еще, будучи министром экономики, склонялся к смягчению санкций в отношении России. Поэтому, в принципе, если убрать конъюнктурные моменты, то взгляды самого Макрона по этому комплексу проблем – гораздо более умеренные, чем хотелось бы видеть Киеву", – полагает Надежда Узунова.