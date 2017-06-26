Мнение: Трамп относится к Путину так, как к никакому другому лидеру

Президент США Дональд Трамп настаивает на полномасштабной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта встреча имеет особое значение для президента США.

Президент США Дональд Трамп настаивает на встрече с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их данным, многие представители окружения президента полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью. Однако Трамп и еще несколько членов его команды настаивают на полномасштабной двусторонней встрече с Путиным. Несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников госдепартамента и Совета национальной безопасности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких встреч.

Как подчеркивает агентство, некоторые советники рекомендуют Трампу провести быструю неформальную встречу с российским лидером на полях саммита "большой двадцатки" или организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей американской и российской делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.

Белый дом ранее заявлял, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных наработок по первой личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет, добавив, что Москву устроит любой формат.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik отметил, что, несомненно, в конечном итоге выбор останется не за окружением президента США, а за самим Дональдом Трампом.

"Я убежден совершенно, что Трамп выслушает все советы, но поступит в итоге так, как он хочет. Потому что для него все это имеет личностный аспект… Он относится к Путину так, как к никакому другому лидеру в мире: для него это очень сильный конкурент, соперник – как личность, а не только как глава государства. Поэтому для Трампа все это имеет личностный ракурс и тут ему никто особенно не может ничего посоветовать", – полагает Дмитрий Михеев.

По его мнению, президент США в итоге настоит на встрече со своим российским коллегой.

"Во всех предыдущих встречах с главами важных стран у него была уже заранее сформированная позиция. А Путин в его представлении – лидер мирового масштаба, но он "не подобрал ключ" к нему. Поэтому, я думаю, он настоит на этой встрече, и это будет не встреча по принятию решений. Это будет, прежде всего, встреча личностей. А для Трампа это будет еще и "разведывательная встреча", "пробный шар": ему важно будет ощутить "масштаб личности" собеседника – и, может быть, попробовать нащупать слабые места, если получится", – считает Дмитрий Михеев.

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