США
26.0626 июня15:51МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: Трамп относится к Путину так, как к никакому другому лидеру

15:3426.06.2017
(обновлено: 15:35 26.06.2017)
048192
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп настаивает на полномасштабной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта встреча имеет особое значение для президента США.

Президент США Дональд Трамп настаивает на встрече с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. 

По их данным, многие представители окружения президента полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью. Однако Трамп и еще несколько членов его команды настаивают на полномасштабной двусторонней встрече с Путиным. Несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников госдепартамента и Совета национальной безопасности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких встреч.

Президент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Политолог о встрече Порошенко и Трампа: США пошли на дипломатическую уловку

Как подчеркивает агентство, некоторые советники рекомендуют Трампу провести быструю неформальную встречу с российским лидером на полях саммита "большой двадцатки" или организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей американской и российской делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.

Белый дом ранее заявлял, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных наработок по первой личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет, добавив, что Москву устроит любой формат.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik отметил, что, несомненно, в конечном итоге выбор останется не за окружением президента США, а за самим Дональдом Трампом.   

"Я убежден совершенно, что Трамп выслушает все советы, но поступит в итоге так, как он хочет. Потому что для него все это имеет личностный аспект… Он относится к Путину так, как к никакому другому лидеру в мире: для него это очень сильный конкурент, соперник – как личность, а не только как глава государства. Поэтому для Трампа все это имеет личностный ракурс и тут ему никто особенно не может ничего посоветовать", – полагает Дмитрий Михеев.

По его мнению, президент США в итоге настоит на встрече со своим российским коллегой. 

"Во всех предыдущих встречах с главами важных стран у него была уже заранее сформированная позиция. А Путин в его представлении – лидер мирового масштаба, но он "не подобрал ключ" к нему. Поэтому, я думаю, он настоит на этой встрече, и это будет не встреча по принятию решений. Это будет, прежде всего, встреча личностей. А для Трампа это будет еще и "разведывательная встреча", "пробный шар": ему важно будет ощутить  "масштаб личности" собеседника – и, может быть, попробовать нащупать слабые места, если получится", – считает Дмитрий Михеев.  

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена