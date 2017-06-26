Военный политолог: США ищут формы вмешательства в дела других государств

США намерены добиться включения региональных филиалов "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"* в список террористических организаций ООН, пишут СМИ. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik напомнил о стремлении США "наводить порядок во всем мире".

Вашингтон планирует добиться включения региональных филиалов "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"* в список террористических организаций ООН, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Если предложение получит поддержку, Вашингтон в соответствии с американским законодательством сможет начинать специальные операции на территории третьих стран, отмечают эксперты.

Против предложений США выступают Россия и ряд других стран, в частности, Египет. В Каире считают, что включение в список регионального отделения "Аль-Каиды"* укажет на неспособность местных властей справиться с угрозой своими силами. Москва скептически относится к инициативе, поскольку группы террористов, аффилированные с этими организациями, как правило, немногочисленны, и власти в состоянии справиться с угрозой сами, добавляют собеседники издания.

"За счет расширения списка террористических организаций американцы намерены легализовать (прежде всего для самих себя) вмешательство в дела других государств", – отмечается в статье.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полностью согласен с таким мнением.

"Все всякого сомнения, США ищут формы и методы, как вмешиваться в дела других государств. Их особо-то и не волнует международное право. При всем при этом на сегодняшний день они хотят оправдывать свои действия. И, конечно же, стремление США – "наводить порядок" во всем мире, вмешиваться в дела любого государства. Под это стремление они подкладывают разные формы, в настоящее время это борьба с мировым злом, с террористическими организациями", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, расширение списка террористических организаций ООН даст США возможность "легализовать" спецоперации в других странах.

"Чтобы был повод вмешаться в дела тех государств, которые они считают объектом своего воздействия, конечно же, нужно расширять список террористических организаций. С помощью такого расширенного списка всегда можно найти повод, чтобы ввести войска или же дать возможность специальным службам заниматься смещением законно избранных правительств в других государствах", – считает военный политолог.

В июне Генеральная Ассамблея ООН утвердила создание внутри организации контртеррористического управления. Новый орган возглавил российский дипломат Владимир Воронков. Основная задача ведомства — международная унификация понятия "терроризм" и создание единого списка террористических организаций и отдельных преступников. СМИ со ссылкой на источники в МИД России сообщали, что Москва сформирует единый список и представит его в управление.

*Террористические организации, запрещенные в России

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