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Политолог: слова Порошенко про оружие из США – это очень странное заявление

14:1026.06.2017
(обновлено: 14:11 26.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилямиПрезидент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилями
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос о поставках оборонительного оружия из США может быть решен еще в этом финансовом году. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев отметил, что украинский президент действует в своей привычной манере.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Украина" заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. 

"Позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года", – сказал Порошенко. Он также сообщил, что рассчитывает на визит министра обороны США в ближайшие два-три месяца.

Украинский военный на учениях во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог о военной помощи США Киеву: кредиты – это уже не помощь

В мае сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 млн долларов, в том числе на оказание военной поддержки.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев напомнил, что Вашингтон при всей своей словесной поддержке Киева до сих пор проявлял осторожность в вопросе военных поставок.

"Еще в 2015 году конгресс США "рекомендовал" администрации (президента США Барака) Обамы поставлять Украине и летальное оружие. Но президент Обама в итоге на это не пошел… Не было никаких иллюзий: современное американское оружие, оказавшись в руках ВСУ, обязательно потом в какой-то степени окажется и у ополченцев (Донбасса). Потому что украинские военные по традиции что-то обязательно продадут", – сказал Андрей Суздальцев. 

По его мнению, в данном случае, говоря о якобы почти решенном вопросе о поставках на Украину оборонительного оружия, украинский президент, скорее всего, выдает желаемое за действительное.

"Он ссылается на взаимоотношения военных ведомств двух стран: якобы в рамках контактов Минобороны Украины и Пентагона будет решаться такой важный вопрос как поставки оружия. Это очень странно, потому что обычно такие вопросы решаются на более высоком уровне… Порошенко, как обычно, дает понять, что это практически уже все решено. Предположим. Но даже если так и будет: что можно приобрести на все выделенные Украине деньги? Два-три самолета? Несколько танков? Это никак не помогает решению задачи, которую ставит Киев – иметь чуть ли не самую сильную армию в Европе. Такая помощь главным образом должна показать, что Америка не забывает об Украине, не более того", – заключил Андрей Суздальцев. 

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