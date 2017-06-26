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Мнение: заявление Киева о грозящей Донбассу "катастрофе" – провокация

13:3826.06.2017
(обновлено: 13:39 26.06.2017)
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CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк - місто шахтарівТорецкТорецк
CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк - місто шахтарів
В Киеве заявили о "взрывоопасной" экологической ситуации в Донбассе и грозящей региону "техногенной катастрофе". Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у подобного заявления, по меньшей мере, две цели.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что экологическая ситуация в Донбассе "взрывоопасна": критическая ситуация сложилась с шахтами и Донецкой фильтровальной станцией.

Ранее украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) сообщила, что городу Торецк на подконтрольной Киеву территории Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт.

"Экологическая ситуация в Донбассе действительно взрывоопасна… Критической остается ситуация с шахтами на оккупированных территориях. Семь из них полностью разрушены и не могут быть восстановлены. На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критической черты и там нужно немедленно откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек…", – написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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По ее словам, критическая ситуация сложилась также на Донецкой фильтровальной станции, так как в последние недели начали обстреливать основную насосную станцию, и это грозит тем, что 600 тысяч граждан по обе стороны могут остаться без воды.

"Критическая ситуация с Авдеевским коксохимом, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой. Техногенной катастрофой может закончиться ситуация с переполненными резервуарами предприятия "Инкор", для ремонтных работ нужно хотя бы пять дней тишины, которых не дают", – добавила Геращенко.

Политолог Максим Жаров считает, что, делая подобные заявления, киевское руководство преследует вполне определенную цель. 

"В случае с шахтами ситуация проста: поскольку в самопровозглашенных республиках до сих пор идет добыча угля, и этот уголь используется как для собственных нужд, так и поставляется в Россию, соответственно, первейшая задача киевских властей – перекрыть поток поставок угля и лишить республики источников дохода. Поэтому и нагнетается истерика о так называемой техногенной катастрофе. Собственно, Киев уже давно использует подобные приемы, чтобы блокировать Донбасс как экономически, так и информационно", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в словах вице-спикера Рады также просматривается желание Киева получить от европейцев деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Конечно, существуют разрушения на шахтах и промышленных предприятиях Донбасса, о которых Киев сейчас громогласно заявляет, причем они получены по вине самого Киева. И здесь просматривается вторая цель: деньги на восстановление Донбасса киевские власти хотят получить у своих покровителей в Европе – у Германии и Франции. Поэтому уже сейчас Киеву надо создавать определенный информационный фон, в том числе в расчете на европейские страны, чтобы показать, какая бедственная ситуация, чтобы уже сейчас эти страны готовились давать деньги на восстановление Донбасса", – считает политолог.

При этом он выразил мнение, что техногенная катастрофа грозит в большей степени территориям Донбасса, подконтрольным Киеву. Однако киевские власти специально не предпринимают никаких шагов.

"В целом на территориях, контролируемых Киевом, вокруг Донецка и Луганска с инфраструктурой все крайне неблагополучно, и техногенная катастрофа как раз может произойти уже там. На Украине, по сути, вся промышленность находится в полном упадке. Кроме того, Запад, особенно США, ведет целенаправленную политику по уничтожению всей промышленности на Украине, соответственно, угроза техногенной катастрофы нарастает. Но Киев ничего не предпринимает. Поэтому это сознательная провокация как против России, так и против европейских стран, чтобы переложить ответственность и извлечь из этого очередные политические дивиденды", – заключил Максим Жаров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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