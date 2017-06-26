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Аналитик о словах Порошенко про "Северный поток-2": винить надо не Россию

11:1926.06.2017
(обновлено: 11:20 26.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительством "Северного потока-2" Россия хочет отомстить Киеву. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что киевские власти все шаги РФ интерпретируется как антиукраинские.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что строительством "Северного потока-2" Россия намерена отомстить Киеву, пишет Корреспондент.net.

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью "Северного потока-2" Россия в первую очередь хочет лишить Украину 2 млрд долларов, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация", – добавил украинский лидер. С его точки зрения, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза Украины".

Стокгольмский арбитраж разбирает спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России и на его транзит через Украину от 2009 года.

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, его текст обнародован не был. Украинская сторона, однако, уже заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года. В "Газпроме", в свою очередь, сообщили, что решение положительно для российской компании, и опровергли информацию об отмене судом правила take or pay.

Правило "бери или плати" означает, что покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок. Оно позволяет поставщику товара или услуг минимизировать свои риски.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что киевские власти готовы в чем угодно обвинять Россию.

"Дело в том, что постмайданная Украина в своей идеологии – фобическая по отношению к России, и чтобы ни делала Россия как по отношению к Украине – например, вводя какие-то контрсанкции – так и в мировом масштабе, это все интерпретируется как какие-то антиукраинские шаги. В данном случае, когда мы говорим о "Северном потоке-2" или о других энергетических проектах России, мы понимаем, что эти проекты осуществляются для того, чтобы диверсифицировать отношения с нашими западноевропейскими партнерами", – сказал Станислав Бышок.

Он считает, что Киев своими действиями сам подталкивает Россию к использованию для поставок газа в Европу путей в обход Украины. 

"Чтобы минимизировать угрозу, которую представляет Украина как ненадежный партнер, как партнер, который может не выполнять свои обязательства при транспортировке газа или нефти через свою территорию, России необходимо использовать какие-то другие варианты – это либо "Северный поток-2", либо "Турецкий поток", то есть идти в обход Украины. Так что в данном случае нужно винить исключительно саму Украину, которая оказывается недоговороспособным партнером для Москвы. Но понятно, что Порошенко и в целом постмайданные украинские власти все это интерпретируют в своем ключе – "заговора" России против Украины", – считает аналитик.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Премьер-министры Чехии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее выступили против "Северного потока-2". По их мнению, проект несет риски геополитической дестабилизации. При этом в правительстве ФРГ и Австрии считают "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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