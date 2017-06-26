Эксперт: CNN несколько увлекся борьбой с "российским влиянием"

Телеканал CNN вводит новые правила публикации материалов, связанных с Россией. Это демонстрирует усталость американского общества от "российского фактора", заявил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин.

Телеканал CNN ужесточает контроль над публикацией материалов на российскую тематику. Об этом сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на служебное письмо руководства телеканала. В тексте письма говорится, что любые материалы, связанные с Москвой, недопустимы без одобрения руководства компании.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Сам Скарамуччи отметил, что с Дмитриевым в Давосе они просто поздоровались.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи". Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу, что эта история оказалась "большим провалом".

Появление этого внутреннего документа может быть связано с общим изменением практики принятия решений в CNN. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин:

"CNN – это канал, ориентированный в значительной степени на Демократическую партию. Этот канал несколько увлекся борьбой с "российским влиянием" на выборы в США, что, в конце концов, его и "подставило". Это привело к довольно сложной конфликтной ситуации. Это не первый случай, когда CNN удаляет материалы, поскольку часто публикует непроверенные и неподтвержденные материалы. Но в этот раз это достигло определенной черты", – считает Александр Кубышкин.

По его мнению, информационный фон в Соединенных Штатах начинает меняться.

"В США наблюдаются усталость и раздражение от "русского фактора". Связано это с тем, что и американцы сами устали, да и ситуация с (президентом США Дональдом) Трампом довольно сложная, потому что Трампа во многом благодаря усилиям CNN, а не только действиям его оппонентов и конгресса обвиняют чуть ли не в государственной измене. Поэтому ставки очень высоки. И тот факт, что удалили статью о встрече Скарамуччи с Дмитриевым, показывает, что информационное поле постепенно сужается, накал страстей вокруг якобы влияния России на результаты выборов и слив информации определенного рода теряют актуальность", – полагает Александр Кубышкин.

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