Политолог о военной помощи США Киеву: кредиты – это уже не помощь

США планируют оказать военную помощь Украине в 2018 году, пишут СМИ со ссылкой на представителя конгресса. Украинский политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik напомнил о принятом ранее США решении по замене процедуры предоставления помощи для ряда стран.

Законопроект о выделении средств Пентагону на 2018 финансовый год будет включать в себя статью о военной помощи Украине, куда входят подготовка украинских военных и предоставление летальных вооружений, сообщила газета Hill со ссылкой на председателя комитета палаты по делам вооруженных сил США Мэка Торнберри.

"Он (законопроект) продолжит включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации (президента США) предоставлять летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии в свою сторону с Востока", – заявил Торнберри.

В начале мая сенат конгресса одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается выделение Украине не менее 410 млн долларов. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 млн долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса и реализации Минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось также большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил, что пока никакого официального решения о помощи Украине в следующем году не принято.

"Речь не идет о каких-то больших суммах. На протяжении всех трех лет после "революции гидности" постоянно были определенные программы, и выделялись средства из американского бюджета. Но четко известно, что на следующий финансовый год будет существенное сокращение денежных ресурсов, выделяемых Украине. Это просто заявление одного из конгрессменов. В реальности пока речь идет о выделении Украине на следующий финансовый год в общей сложности лишь где-то 300 млн по всем программам. Так что я бы не сказал, что в США передумали на счет помощи Украине", – сказал Олег Соскин.

Украинский политолог напомнил, что ранее США заявили об изменении принципов оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, с предоставления грантов на кредиты.

"Руководство США недавно заявило, что практика, по которой помощь Украине как при (предыдущем президенте США Бараке) Обаме, в виде выделения денег безвозвратно, прекращается. Только в форме кредитов. А если это будут кредиты, соответственно, их надо возвращать. Либо Украина за эти же деньги может покупать вооружение у США, что выгодно для самих Соединенных Штатов, так как таким образом они загружают мощности своего ВПК. Но ведь это уже не помощь в таком случае…", – отметил украинский политолог.

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