Эксперт о старте "Турецкого потока": РФ и Турция нашли "общий знаменатель"

Президент РФ Владимир Путин дал старт "Турецкому потоку". Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik отметил, что началась фактическая реализация проекта.

Президент России Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" в Черном море.

В пятницу глава государства на вертолете прибыл на корабль Pioneering Spirit, который сейчас ведет работу по прокладке газопровода в 6,5 километра от берега. Оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода в день.

Путин спустился в основной сварочный цех, где в этот момент шли работы по стыковке частей "Турецкого потока".

По словам специалистов, на судне работает шесть сварочных станций, сварка одного шва занимает примерно десять минут. Корабль способен монтировать от трех с половиной до пяти километров газопровода в день.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что Турция и Россия пришли к "общему знаменателю".

"Это означает, что "Турецкий поток" – это проект, который реализуется. И я думаю, что с весьма высокой долей вероятности он будет реализован. Это не просто начало каких-то предварительных работ, это уже одна из фаз фактической реализации проекта. Кроме того, нас с Турцией сейчас нет разногласий. Мы все помним достаточно непростой период в наших отношениях, но теперь мы нашли общий знаменатель. Турция и сама заинтересована в том, чтобы этот проект состоялся. Напомню, что сейчас Турция получает часть российского газа по газопроводу "Голубой поток", а часть – через Украину. И первая нитка "Турецкого потока" нужна самой Турции. И в этом плане у нас нет никаких сложностей – не нужно писать в Брюссель, согласовывать с Польшей или еще с кем-то", – сказал Константин Симонов в эфире радио Sputnik.

По его словам, в данном случае вопрос возникает по поводу второй нитки газопровода.

"Потому что вторая нитка – это уже транзитная нитка, которая пойдет дальше в Европейский союз. Но тут уже как раз вопрос к Брюсселю – согласен ли он, что транзит пойдет через Турцию, или он будет предлагать какие-то альтернативы. Но они должны быть надежными. Потому что мы бы не хотели повторения истории с "Южным потоком", который был заблокирован рядом европейских стран по довольно надуманным поводам. Но в целом "Турецкий поток" реализуется", – отметил эксперт.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для поставок топлива транзитом через Турцию в европейские страны.

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