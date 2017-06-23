Депутат Госдумы: не нравятся Польше могилы наших солдат – мы их заберем

Зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов предложил Польше эксгумировать останки советских солдат, погибших в ходе освобождения Польши, и вернуть их в Россию. Свое предложение он пояснил в эфире радио Sputnik.

Зампред фракции "Справедливая Россия" в ГД РФ Олег Нилов предложил Польше эксгумировать останки советских солдат, погибших в ходе освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков, и вернуть их в Россию. Он также предлагает отправить в Россию памятники советским солдатам, которые в Польше собираются сносить.

22 июня сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".

Закон о декоммунизации вступил в силу в Польше в апреле прошлого года. Он запрещает пропаганду "тоталитарных режимов" в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Согласно новым поправкам, будут сносить памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". По данным польских воеводств, в стране установлено около 490 таких монументов. Отмечается, что закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

В эфире радио Sputnik зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, член комитета по транспорту и строительству Олег Нилов разъяснил суть своего предложения.

"Конечно, большой шок до сих пор в связи с решением сейма от 22 июня по демонтажу памятников советским солдатам. Это в добавление к тому, что постоянно мы видим издевательства над памятниками, над могилами советских воинов, освободивших Польшу. Вот такая "черная благодарность". Раз так, то я считаю, что это нельзя оставлять незамеченным, нужно в обязательном порядке принимать решения. И вот одно из предложений, которое я и хотел бы обсудить с коллегами в Думе – чтобы предложить забрать эти памятники, предложить не разрушать их, не уничтожать, а передать российской стороне. Мы найдем им место", – сказал Олег Нилов.

Депутат считает, что следует также вернуть в Россию из Польши останки советских солдат.

"Пока они из каких-то соображений толерантности готовы "терпеть" могилы наших солдат. Но с такой политикой, с такими оскорблениями и унижениями погибших солдат мириться тоже нельзя. Поэтому и возникает предложение: не нравятся вам могилы наших солдат – осуществите эксгумацию и передайте их России. Мы найдем необходимое количество воинских кладбищ, где они будут лежать с почестями, куда будут приходить их родные и близкие, граждане России, и, не стесняясь, разворачивать флаги Победы, георгиевские ленточки и так далее. А такая подачка: мол, пусть они там лежат, но больше не будет никаких церемоний, никаких памятных мероприятий – это нас абсолютно не устраивает", – заключил Олег Нилов.

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