Политолог: Порошенко опасается связей Саакашвили с США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сделал для страны ничего важного.
"Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите: он ничего важного не сделал", – сказал Порошенко сказал на брифинге в Брюсселе, сообщает телеканал "112 Украина".
Саакашвили, в свою очередь, ответил, что украинский лидер за ним следит, и поэтому все знает.
"Он говорит, что не знает, чем я занимаюсь. Да как бы не так! Он регулярно выслушивает отчеты своего ставленника в СБУ Демчины о моем передвижении, контактах и деятельности по стране… Но он реально сделал все для того, чтобы граждане Украины не знали, чем мы занимаемся", – написал Саакашвили в Facebook.
Накануне экс-глава Одесской обладминистрации заявлял, что президент Украины намерен лишить его гражданства в судебном порядке, пока он будет в отъезде.
Саакашвили стал губернатором Одесской области в 2015 году. Инициатором назначения был Порошенко – он заявлял, что возлагает на экс-президента Грузии большие надежды. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. По его словам, Порошенко покровительствует преступным "кланам" в регионе.
Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов считает, что украинский лидер пытается "зачистить" своих конкурентов.
"Надо понимать, что это "пауки в банке". На Украине сейчас начался процесс взаимной конкуренции, особенно в контексте ожидаемых вскоре президентских выборов. Порошенко сейчас зачищает всех возможных конкурентов. И Саакашвили, который заявлял о своих амбициях создать какое-то общеукраинское движение, один из них. При этом, я думаю, Порошенко опасается, в первую очередь, неплохих связей Саакашвили с США – того, с чем хуже у традиционных украинских политиков. Поэтому, я думаю, Саакашвили будут "выдавливать". При этом само обвинение, конечно, достаточно сумбурное – а что хорошего сделал сам Порошенко?", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.
Политолог обратил внимание, что Порошенко в данном случае, по сути, прибегнул к практике, которую в свое время использовал Саакашвили, придя к власти в Грузии.
"По сути, Порошенко и стал таким главным украинским политиком за счет зачистки сначала оппонентов из другого идеологического лагеря, а теперь идет зачистка бывших союзников. В принципе, тот же Саакашвили поступал так же, он приходил к власти в составе коалиции, а потом почти всех "повыдавливал". Правда, закончил потом в эмиграции…", – отметил политолог.
В целом же сейчас на Украине, по его мнению, каждый пытается выжить, как может. И не только в политическом плане.
"На Украине мы имеем дело с политиками мародерского типа. Они же строят карьеру, делают капиталы и состояния на уничтожении государства. В результате все уже предчувствуют, что государство находится в стадии коллапса, и каждый пытается сделать какой-то маленький гешефт и на этом удержаться. Ведь на кону стоит вопрос о выживании, так как когда в стране бал правят вооруженные люди, это уже вопрос не только политического, но и во многом уже и физического выживания", – заключил Семен Уралов.
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