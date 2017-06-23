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Политолог: Порошенко опасается связей Саакашвили с США

14:2923.06.2017
(обновлено: 14:35 23.06.2017)
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко назначил М.Саакашвили главой Одесской областиПрезидент Украины П.Порошенко назначил М.Саакашвили главой Одесской области
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили ничего не сделал для страны. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Украине началась "зачистка конкурентов".

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сделал для страны ничего важного.

"Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите: он ничего важного не сделал", – сказал Порошенко сказал на брифинге в Брюсселе, сообщает телеканал "112 Украина".

Саакашвили, в свою очередь, ответил, что украинский лидер за ним следит, и поэтому все знает.

"Он говорит, что не знает, чем я занимаюсь. Да как бы не так! Он регулярно выслушивает отчеты своего ставленника в СБУ Демчины о моем передвижении, контактах и деятельности по стране… Но он реально сделал все для того, чтобы граждане Украины не знали, чем мы занимаемся", – написал Саакашвили в Facebook.

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Денис Петров
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Накануне экс-глава Одесской обладминистрации заявлял, что президент Украины намерен лишить его гражданства в судебном порядке, пока он будет в отъезде.

Саакашвили стал губернатором Одесской области в 2015 году. Инициатором назначения был Порошенко – он заявлял, что возлагает на экс-президента Грузии большие надежды. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. По его словам, Порошенко покровительствует преступным "кланам" в регионе.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов считает, что украинский лидер пытается "зачистить" своих конкурентов.

"Надо понимать, что это "пауки в банке". На Украине сейчас начался процесс взаимной конкуренции, особенно в контексте ожидаемых вскоре президентских выборов. Порошенко сейчас зачищает всех возможных конкурентов. И Саакашвили, который заявлял о своих амбициях создать какое-то общеукраинское движение, один из них. При этом, я думаю, Порошенко опасается, в первую очередь, неплохих связей Саакашвили с США – того, с чем хуже у традиционных украинских политиков. Поэтому, я думаю, Саакашвили будут "выдавливать". При этом само обвинение, конечно, достаточно сумбурное – а что хорошего сделал сам Порошенко?", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Политолог обратил внимание, что Порошенко в данном случае, по сути, прибегнул к практике, которую в свое время использовал Саакашвили, придя к власти в Грузии.

"По сути, Порошенко и стал таким главным украинским политиком за счет зачистки сначала оппонентов из другого идеологического лагеря, а теперь идет зачистка бывших союзников. В принципе, тот же Саакашвили поступал так же, он приходил к власти в составе коалиции, а потом почти всех "повыдавливал". Правда, закончил потом в эмиграции…", – отметил политолог.

В целом же сейчас на Украине, по его мнению, каждый пытается выжить, как может. И не только в политическом плане.

"На Украине мы имеем дело с политиками мародерского типа. Они же строят карьеру, делают капиталы и состояния на уничтожении государства. В результате все уже предчувствуют, что государство находится в стадии коллапса, и каждый пытается сделать какой-то маленький гешефт и на этом удержаться. Ведь на кону стоит вопрос о выживании, так как когда в стране бал правят вооруженные люди, это уже вопрос не только политического, но и во многом уже и физического выживания", – заключил Семен Уралов.

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