Политолог об американских войсках на юге Сирии: США готовятся делить страну

МИД РФ заявил, что США наращивают свое военное присутствие в южных районах Сирии в нарушение международного права. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американские военные планируют остаться в Сирии надолго.

США наращивают свое военное присутствие в южных районах Сирии в нарушение норм международного права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, у российской стороны вызывает недоумение информация по переброске на базу возглавляемой США коалиции в районе города Ат-Танфа мобильных ракетно-артиллерийских систем Himars, а также развертывание дополнительного американского контингента в населенном пункте в 70 километрах к северо-востоку от Ат-Танфа.

"Речь идет об активном наращивании американцами своего военного присутствия в южных районах суверенной Сирии в нарушение норм международного права", – сказала Захарова.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после разгрома основных сил ИГ* американские военные намерены оставить под своим контролем часть территории Сирии.

"Наверное, сегодня мы уже можем констатировать, что так называемое "Исламское государство"* прекращает свое существование. Осталось совсем немного – Ракка и Мосул – и уже необходимо брать под контроль те земли, которые занимали боевики. И в этот важный момент, как, очевидно, считают в Пентагоне, необходимо нарастить усилия. Как во Второй мировой войне США так долго затягивали открытие "второго фронта" и открыли его только тогда, когда можно было уже делить территорию, так и сейчас они наращивать стали потенциал, чтобы успешно для себя поделить территорию суверенной Сирии", – полагает Андрей Кошкин.

По его мнению, переброска на юг Сирии ракетно-артиллерийских систем Himars показывает, что США намерены предотвратить возвращение этих районов под контроль Дамаска.

"Это чрезвычайно эффективное оружие, которое работает "по площадям". И я уверен, что они (американские военные), к сожалению, его применят для того, чтобы показать войскам правительственной сирийской армии, что будет с теми, кто попытается занять под контроль ту территорию, которую они (американцы) уже контролируют", – считает Андрей Кошкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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