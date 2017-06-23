Военный эксперт: "Калибры" ударили по важным объектам ИГ* в Сирии

Корабли Военно-морского флота атаковали ракетами "Калибр" объекты группировки ИГ* в Сирии, сообщает Минобороны.
Удары нанесли из восточной части акватории Средиземного моря фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар". При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.
Целями удара были пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания крылатых ракет сдетонировал арсенал.
Остатки боевиков уничтожили воздушными ударами бомбардировщики ВКС.
Последний раз российские корабли атаковали "Калибрами" позиции террористов в мае, тогда целью удара стали позиции террористов в районе Пальмиры.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что удары "Калибрами" наносятся лишь по особо значимым целям.
"Каждый "Калибр" – это очень дорогостоящая "машина". Поэтому их целесообразно использовать для уничтожения особо значимых целей. Например, совсем недавно Минобороны продемонстрировало кадры уничтожения штаба боевиков ИГ*, где происходило военное совещание и, по некоторым данным, в результате удара был уничтожен главарь этой группировки. Соответственно, в данной ситуации применение этих ракет также обусловлено какими-то стратегическими военными целями на территории Сирии, задачами уничтожения важных объектов инфраструктуры боевиков ", – отметил Дмитрий Литовкин.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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