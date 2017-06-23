Военный эксперт: рост разведактивности НАТО не стал неожиданностью

Истребители ПВО РФ за неделю 14 раз осуществляли перехват иностранных самолетов-разведчиков, сообщила "Красная звезда". В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Попов пояснил, с какими целями самолеты НАТО могут нарушать международное право.

Российские истребители за минувшую неделю 14 раз осуществляли перехват иностранных самолетов-разведчиков, следует из данных, опубликованных в газете "Красная звезда".

Перехват выполняли истребители дежурных сил ПВО – МиГ-31 и Су-27. За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США, три полета разведывательной авиации Швеции, по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония.

Кроме этого, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря, сообщает газета. В патрулировании в этом районе также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний инцидент произошел на днях над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что для российских сил ПВО усиление разведывательной активности стран НАТО в весенне-летний период не является неожиданностью.

"Весенне-летний период всегда является более острым при работе с воздушными целями сопредельных государств. Массово идут везде учения. Зимняя подготовка закончилась, нужно подвести итоги. А как военные подводят итоги? Проведением учений. И в этом контексте производятся массовые полеты разведывательной авиации. Они выполняют и разведывательную функцию по соответствующему плану работы, и работают в рамках оперативно-тактических учений, которые сейчас у НАТО на Балтике идут практически непрерывно", – отметил Владимир Попов.

Он разъяснил, что перехват воздушных целей осуществляется далеко не всегда. Как правило, речь идет не о перехвате, а о сопровождении неопознанных воздушных целей и тех самолетов, которые приближаются недопустимо близко к границам страны. Например, если говорить о морских границах, заходят в исключительную экономическую зону РФ, нарушая тем самым международное право. Военный эксперт рассказал, в каких целях разведывательная авиация осуществляет такие заходы.

"Если это разведчик, то он, что называется, "вызывает огонь" на себя. Ему нужно подойти поближе и что-то конкретное узнать: частоты работы радиостанций, РЛС, систем опознавания и оповещения, насколько быстро передаются сигналы. И если, предположим, они когда-нибудь захотят провокацию завершить прорывом госграницы нашей, то у них будет комплект наших частот, на которые они или поставят помехи, или уйдут от этих радиостанций и локаторов в сторону", – сказал Владимир Попов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!